العراق يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إطلاق عملية أمنية لتفتيش منطقة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.



جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إطلاق عملية أمنية لتفتيش منطقة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق. وذكرت الخلية- فى بيان اليوم الخميس- أن العملية الأمنية شملت تفتيش مناطق (قوبلك – قوشلان – شوراو) ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول داعش الإرهابية وتدمير مخابئه.

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