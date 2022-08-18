جدة - نرمين السيد - وكان تفجير وقع أمس الأربعاء، فى مسجد بمنطقة خير خانه الواقعة شمال شرق كابول. وهذا التفجير الثانى الذى يستهدف مسجدا فى أفغانستان خلا شهر ونصف، إذ شهدت العاصمة كابول هجوما مماثلا منتصف شهر يونيو الماضى، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المسجد فى كابول إلى 21 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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