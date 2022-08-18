ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين إلى 16 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكانت الفيضانات قد ضربت محافظة داتونج ذاتية الحكم لقوميتى هوى وتو بمقاطعة شنجهاى فى شمال غربى الصين، وفق ما ذكرت مديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة اليوم الخميس. وتضاف الفيضانات إلى المشاكل الاقتصادية الناجمة جزئيا عن تدابير فيروس كورونا الصارمة التى تقيد السفر وتعطل سلاسل التوريد.

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