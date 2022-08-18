أمطار وخراب ديار فى نيوزيلندا.. إجلاء المئات وإغلاق المدارس والطرقات

جدة - نرمين السيد - ضربت الأمطار الغزيرة غرب وشمال الجزيرة الجنوبية فى نيوزيلندا لليوم الثالث على التوالى، مما أجبر المئات على إخلاء منازلهم وتسبب فى إغلاق الطرق والمدارس وانزلاق الأراضى.





ومع حلول أسابيع من الطقس الرطب، أدت العواصف الممطرة الأخيرة إلى تفاقم الظروف فى المساحات الخضراء النيوزيلندية المبللة بالفعل، وأرجع الخبراء، الطقس الرطب غير المعتاد إلى تيار ضيق من بخار الماء، أو "نهر جوى"، يجرى فوق البلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات متنبئ الطقس Metservice أن جزءًا من شمال الجزيرة الجنوبية قد تلقى أكثر من 300 ملم من الأمطار (11.8 بوصة) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من هطول أمطار غزيرة فى أجزاء من غرب الجزيرة الجنوبية وشمال الجزيرة الشمالية.

وأظهرت بيانات Metservice أن مدينة نيلسون الواقعة على الجزيرة الجنوبية قد استقبلت 106 مليمترات من الأمطار منذ منتصف نهار الثلاثاء وهو أعلى بكثير من متوسط ​​هطول الأمطار طوال شهر أغسطس بأكمله البالغ 80 ملم.

وهناك تحذيرات فى الجزيرة الشمالية بـ نيوزيلندا "أوكلاند"، وهى أكبر مدينة فى البلاد، من الأمطار الغزيرة والرياح، مع الحد الأدنى من الاضطرابات المبلغ عنها حتى الآن.

وقالت السلطات إن أكثر من 230 منزلا فى نيلسون، المدينة التى يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، تم إجلاؤها بالفعل مع إغلاق العديد من المرافق العامة والطرق مغلقة.

حذر بيان على موقع مجلس مدينة نيلسون على الإنترنت من أن استمرار هطول الأمطار قد يعنى المزيد من الانزلاق فى الأراضى والفيضانات وعمليات الإجلاء.

وقالت راشيل ريس، عمدة نيلسون، لبرنامج التلفزيون النيوزيلندى AM إنه فى حين أن المدينة لم تشهد خلال الليل أى حوادث كبيرة، فإن البنية التحتية تتعرض لضغوط، مضيفة: "نحن نتعامل مع الكثير من فيضانات مياه الصرف الصحى".

وعلى الساحل الغربى لجزيرة بولر، قال مجلس مقاطعة بولر فى بيان إن الأشخاص من 160 منزلاً تم إجلاؤهم خلال اليوم الماضى تمكنوا من العودة إلى مساكنهم لتقييم الأضرار. لكنها حذرت من توقع هطول مزيد من الأمطار ومن المحتمل أن يضطروا إلى الإخلاء مرة أخرى.

وقال جيمى كلين، رئيس بلدية بولر، فى مؤتمر صحفى تم بثه عبر الإنترنت: "أعتقد أننا أفلتنا من المنطقة سالمة نسبيًا".