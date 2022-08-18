نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Jordan results” نتائج التوجيهي الاردن 2022 خطوة بخطوة “اعرف النتيجة” الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ظهور نتائج التوجيهي التي تعد من أكثر النتائج الهامة لدى الطلاب الذين يقيمون في جميع محافظات الأردن في هذا الوقت من العام، حيث إنه قد يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفة النتائج التي تكون مخصصة لاختبارات الدور الأول، وأيضاً الوصول إلي المعادلات التي تعمل على تأهيل الطلاب إلى الالتحاق بالجامعات التي يرغبون بها، وذلك حسب المجموع مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه من المقرر الإعلان عن النتائج في الساعات المقبلة، والسطور القادمة التي توضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي.

نتائج التوجيهي Jordan results

حيث أن قد أشارت وزارة التربية والتعليم في هذا الوقت بأن يتم الاستعداد في هذه الساعات لكي يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي للدور الأول في مختلف المحافظات الأردنية، وقد يتم إطلاق النتائج بعد رصد جميع الدرجات التي تكون مخصصة بالطلاب.

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بأن الإعلان عنها سيكون من خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم وقد يظهر هذا المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحاً في صباح يوم الخميس الموافق ١٨ أغسطس/ آب.

حيث أن في هذا المؤتمر سوف يتم الإعلان خلاله عن أسماء الطلاب الأوائل وأيضاً نسبة نجاح الطلاب في المرحلة الثانوية التوجيهية.

ثم بعد ذلك سوف يتم إطلاق الرابط الذي سوف يظهر عليه جميع النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرئيسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022

وقد وضعت وزارة التربية والتعليم طريقة سريعة لكي يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي في مختلف المحافظات، حيث أن قد تتم هذه العملية من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية ومن خلال هذا الموقع سوف يتم الحصول على النتيجة بعدة خطوات يجب اتباعها من خلال السطور القادمة، وهي كالتالي: