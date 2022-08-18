نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “LIVÉ NØW” استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2022 .. موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة “LIVÉ NØW” استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2022 .. موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية يترقب طلاب التوجيهي في جميع أنحاء الأردن بشكل عام في هذا التوقيت الإعلان رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الدور الأول التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على النتائج والمعدلات التي تم الحصول عليها في امتحانات الدور الأول تمهيدا للتسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر لكي يتم استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي.

نتائج التوجيهي في الأردن 2022

وقد صرحت وزارة التربية الأردنية رسميا ان كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المحافظات قد انتهت بالفعل، وان الوزارة تستعد في هذه الساعات الى اعلان نتيجة التوجيهي الدور الاول ليتم الحصول عليها الكترونيا عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك في اطار انتهاء رصد نتائج الطلاب والعمل على مراجعتها بشكل جيد خلال الأيام الأخيرة.

رابط نتائج الثانوية العامة في الأردن 2022

وبناء على أكده الدكتور محمد كنانة قبل ساعات عن النتيجة، فمن المقرر ان يتم اعلان نتائج التوجيهي في الأردن في صباح يوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس، ونجد أن هذا الحدث يعد من اهم الاحداث التي ينتظرها الطلاب واولياء الأمور بشكل عام في جميع الأسر في المملكة الأردنية الهاشمية.

نتائج التوجيهي في الأردن 2022

استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2022 .. موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية ولذلك فينتظر الجميع الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 لجميع الطلبة والطالبات، ولك في جميع المحافظات من أجل الاطمئنان على النتائج، ومن المقرر أن يتم العمل من جانب الوزارة على تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة.

خطوات استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022

ويمكن لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور الاستعلام الكترونيا عن نتيجة امتحانات التوجيهي في الاردن 2022، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، من خلال اتباع الخطوات التالية.