هنا.. رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن، يظل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في دولة الأردن لعام 2022 في حالة انتظار وترقب لنتيجة امتحانات التوجيهي الدور الأول، والتي من المنتظر إعلانها خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية من جانبها عن بدء أعمال تصحيح الامتحانات بشكل رسمي، تمهيداً لإعلان النتائج الكترونياً وفقاً للضوابط التي أعلنتها الوزارة، لضمان تصحيح أوراق الإجابات على درجة عالية من النزاهة والشفافية، من خلال تخصيص لجنة لتلك المهمة.

رابط نتائج التوجيهي 2022 الاردن

وقد أشارت وزارة التعليم الأردنية إلى أن إعلان نتائج الامتحانات سيتم خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس الجاري، أي بعد مرور شهر كامل على انتهاء امتحانات الدور الأول للتوجيهي لعام 2021- 2022، وجديراً بالذكر أن امتحانات الثانوية الأردنية قد بدأت يوم الخميس الموافق 30 يونيو ، والتي انتهت بدورها يوم 25 يوليو الماضي، وفي سياق متصل ، وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة العشر على مستوى المملكة، علاوةً على الإعلان عن نسب النجاح والرسوب لهذا العام مقارنةً بالعام الماضي، فيما صرح العجارمة بأن الوزارة تعقد النية لتطبرابطيق نظام الحقول الدراسية الثلاثة في الخطة الدراسية المقبلة، وهي مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء، كما سيتم إجراء عمليات التصحيح عبر استخدام الماسحات الضوئية، دون أب تدخل بشري، لضمان سلامة عمليات التصحيح أعلنت الوزارة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وتجميع ورصد الدرجات، إلى جانب مراجعتها أكثر من مرة، منوهةً إلى مشاركة عدد من القيادات التعليمية في ذلك المؤتمر، وعلى رأسها وزير التربية والتعليم الأردني

طريقة الحصول على نتائج التوجيهي 2022 الاردن

وإليك الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الدور الأول لعام 2022: