نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر direct نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية Tawjihi.jo في كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس، من المؤكد أن يتم الاعلان عن نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس وفقا لتصريحات وزارية أعلنت من يوم الأحد الماضي، حيث سترفع نتائج توجيهي الاردن 2022 بعد قليل من قبل مسئولي وزارة التربية والتعليم الاردنية، وذلك بعدما تم الاعلان عن الانتهاء من تصحيح اختبارات الثانوية العامة لجميع المحافظات وكافة الكنترولات، مع تحديد الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا موعدا للكشف عن النتائج، وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة استخراج نتائج توجيهي الاردن 2022 بسهولة.

نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس

وقد تم تحديد الموعد النهائي للإعلان عن نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم الجلوس بعد الانتهاء بشكل نهائي من تصحيح اوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، ومراجعة الدرجات أكثر من مرة لتحقيق مبدأ الشفافية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية كعادة كل عام بعد أن يتم الاعلان على القنوات الفضائية أنه قد تم اعتماد النتيجة من قبل الوزير، على أن تتوافر كشوف نتائج التوجيهي في المدارس مطلع الاسبوع القادم، ليتمكن الطالب من التعرف على مجموعه قبل سحب أوراقه لالتحاق بالتعليم الجامعي، والآن مع خطوات الاستعلام عن النتيجة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

اختر ايقونة الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2022.

بعد فتح صفحة جديدة، يمكنك ادخال رقم جلوسك واسمك الثلاثي.

اختر اسم محافظتك “جرش، الكرك، عمان،…”.

اختر شعبتك العلمية، إذا كنت مقيد بالعلمي أو الادبي.

ادخل رمز التحقق الموجود أمامك.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2022

وتحتل نتائج توجيهي الاردن 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس مكانة هامة لدى الطلاب وذاويهم، خاصة أن مجموع الطالب في تلك المرحلة هو من يحدد له كليته وجامعته، ووفقا للإحصائيات فقد تقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 بالاردن كما يلي: “علمي 57135 ، أدبي 75843 ، قانوني 112 ، زراعي 3276 ، صناعي 5829 ، صاحب فندق 1527 ، المركز الاقتصادي 7141 ، تكنولوجيا المعلومات 15 ، الصحة 2″، وينتظرون حاليا رفع النتائج عبر موقع الوزارة، ويمكنك ترك رقم جلوسك لتقوم أسرة “ثقفني” بجلب درجاتك في كل المواد.