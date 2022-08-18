سريع وشغال.. رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 tawjihi.jo

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عمر شويل - جدة ينتظر العديد من الطلاب والطالبات إلى جانب أولياء الأمور الإعلان عن نتائج التوجيهي الاردن 2022، بالأخص بعد أن انتهت عملية تصحيح وتدقيق ومراجعة أوراق امتحانات الطلاب والطالبات، وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن قرب موعد إعلان النتيجة لهذا العام، لهذا سوف نقوم اليوم بتوضيح الطريقة الصحيحة التي أعلنت عنها الوزارة من أجل الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها.
نتائج التوجيهي الأردن 2022
قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بالإعلان عن الموعد المعين للإعلان عن نتائج التوجيهي الاردن لهذا العام، إذ قامت بالتأكيد على أن النتيجة سوف تظهر اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، ويجدر الذكر أنه قد شارك في هذه الامتحانات ما يزيد عن 200 ألف من الطلاب والطالبات وقد تم توفير لهم أجواء امتحان مريحة، حتى أدى كل منهم الاختبارات بكل سهولة ولكن رغم ذلك اختلفت الآراء حول درجة سهولة وصعوبة الامتحانات، وقد تم التصريح بخصوص تضمين تلك الاختبار حوالي 20% أسئلة للطلاب المتميزين.
رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022
كافة طلاب وطالبات التوجيهي في الأردن ينتظرون ظهور النتيجة اليوم الخميس للتعرف على الدرجات التي حصلوا عليها، بالأخص بعد أعلنت العديد من الدول الأخرى عن نتائج الثانوية العامة، لهذا وفرت وزارة التعليم الأردنية طريقة إلكترونية يمكن عبرها معرفة النتيجة فور ظهورها وذلك عن طريق خطوات سهلة كما يلي:
- يدخل الطالب على موقع الوزارة بشكل مباشر.
- يَنقر فوق أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب من داخل علامة تبويب الخدمات الإلكترونية.
- ثم يختار الطالب أيقونة نتائج التوجيهي في الأردن.
- يختار الطالب الفرع الذي درسه خلال التوجيهي، سواء علمي أم أدبي.
- يكتب الطالب اسمه الثلاثي بشكل كامل، في الخانة المخصصة له.
- يبدأ الطالب في كتابة رقمه التسجيلي ويتأكد من إدخاله بشكل صحيح.
- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به بكل دقة في المكان المخصص له.
- يراجع الطالب كل البيانات الخاصة به، ثم ينقر فوق عبارة استخراج النتائج.
- سوف تظهر أمام الطالب الآن النتيجة الخاصة به ويظهر له نسبة النجاح.
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