نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 www.tawjihi.jo موقع وزارة التربية نتيجة الثانوية الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن طريق مدير عام الشئون الفنية، أن رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022، سوف يفعل قبل العاشرة صباحاً قبل بداية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية لشرح تفاصيل النتيجة، وأشار الدكتور نواف العجارمة أن الوزارة استعدت جيداً لنشر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، وقال أن هناك فريق متخصص سوف يتدخل في حالة حدوث أي مشاكل تقنية بالموقع، وقال أن نتائج الثانوية العامة الأردنية سوف تحظى برضا الطلاب وأولياء أمورهم، ونحن من خلال موقع ثقفني سنشرح لكم ألية استخراج النتائج إلكترونياً.

رابط نتائج التوجيهي الأردن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية، سوف يتم فتح موقع وحدة تنسيق القبول الموحد أمام الطلاب الناجحين والحاصلين على معدل 65% فيما فوق، للدخول على رابط الموقع وتسجيل رغبات الكليات والجامعات المتوفرة، التي تتناسب مع النسبة العامة للنجاح التي حصل عليها الطالب، وفيما يلي طريقة الحصول على نتائج التوجيهي الأردني.

نتائج توجيهي الأردن 2022 tawjihi.jo.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo .

. أو الدخول على الرابط المباشر لنتيجة الثانوية العامة tawjihi.jo .

. النقر على نتائج الثانوية العامة 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة ليتم عرض نسب النجاح والدرجات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم الأردن

قالت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الثانوية العامة “التوجيهي”، سوف تكون إلكترونياً فقط ولن تكون عن طريق إرسال رسائل نصية عن طريق الموبايل، وأن النتائج سوف تكون متوفرة ورقياً في المدارس في نفس اليوم، وشددت الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور على منع ظاهرة إطلاق النيران احتفالاً بالنجاح، ووجه رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات النيابات الموجودة بالمملكة لملاحقة مطلقي النيران احتفالاً بالنتائج.

موقع نتيجة التوجيهي الأردن 2022

تشير كافة المؤشرات أن نتيجة التوجيهي 2022 الدورة الأولى مبشرة جداً، وبعد إعلان النتيجة سوف يتم تحديد موعد أمتحان الدور الثاني الدورة التكميلية، وقالت الوزارة أن الدولة وضعت خطة مستقبلية للعمل على تطوير طريقة أمتحان الثانوية العامة، وإعادة توزيع شكل الأسئلة المقالية والاختيارية.