نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالاً رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo موعد تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022، من أكثر الموضوعات بحثاً الآن، للتعرف على الرابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 الدورة الصيفية، الذي خصصته وزارة التربية والتعليم الأردنية للحصول على النتيجة رسمياً، هذا وقد أدي ما يقرب من 153.592 طالب وطالبة بمختلف أقسام شهادة الثانوية العامة، امتحانات نهاية العام للدورة الأولي 2022، وسط عدة إجراءات لتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب وتزليل العقبات ومنع الغش، وأكد وزير التربية والتعليم الأردني على أن موعد إعلان النتائج سيكون قريباً، وأن أعمال التصحيح والرصد ما زالت مستمرة مع التأكيد على الدقة في كافة مراحل تجهيز النتيجة، حتي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي حسب المؤشرات الأولية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل ومتابعة الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا نوفر لكم الرابط الرسمي والمباشر لنتائج التوجيهي الأردن 2022 فتابعونا.

وفي متابعة لأخر المستجدات لإعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022، فنجد عمليات بحث مكثفة على رابط إعلان النتيجة.

مع الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد إتاحته من وزارة التربية والتعليم فجر اليوم للاستعلام عن النتيجة.

هذا سيتم إعلان تفاصيل النتيجة في العاشرة صباحاً، وننوه عليكم متابعينا بأن الرابط قد يتأخر في الفتح قليلاً بسبب ضغط عمليات البحث عن النتيجة، لذا نرجو المحاولة مرة أخري حتي الحصول على النتائج.

رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “moe.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على “tawjihi.jo“.

تحديد نتائج الثانوية العامة.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض لتظهر النتيجة وقت توافرها.

موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022

صرح الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم الأردني، بأن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 الدورة الأولي، سيكون في حدود 20 آب الجاري، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة، وما زال العمل مستمر لإنهاء عمليات الرصد والتدقيق النهائي للنتيجة، ليتم تجهيزها خلال الأيام القادمة للاعتماد ومن ثم الإعلان في الموعد الرسمي الذي ستعلن عنه الوزارة، وأكد السيد الوزير على أن التسجيل بعد أيلول المقبل على شهادة الثانوية العامة التركية، لن يعتد به داخل الأردن ولن تقبل هذه الشهادة بعد ذلك.

نتائج الثانوية العامة الأردن

تحتل مكانة كبيرة لدي المواطنين الأردنيين، لما لهذه الشهادة من أهمية في تحديد مستقبل الطالب في الدخول للجامعة والكلية التي يرغب الالتحاق بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في وقت سابق بفتح رابط أرقام جلوس التوجيهي، ليحصل الطلاب المسجلين للدخول لامتحان الدورة الصيفية على بطاقات أرقام الجلوس إلكترونياً، ويأتي ذلك ضمن التطوير الحاصل في الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسمياً عن موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022.

وجاء الإعلان عبر صفحة الوزارة الرسمية عبر تويتر، بحيث يتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس الموافق 18/8/2022.

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت عمَان، الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويكون الاستعلام إلكترونياً من خلال الرابط الموضح خلال السطور السابقة، بعد إعلان تفاصيل النتيجة في المؤتمر الصحفي الذي يحضره وزير التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على رفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال الاهتمام بالمعلمين والمعلمات وكذا المنظومة الإلكترونية.

ليحصل المتعاملين مع الوزارة على الخدمة دون الذهاب للإدارات والمكاتب التعليمية، منعاً للزاحم والتكدس وتوفيراً للوقت والمجهود.

موعد تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022

أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد “مهند الخطيب” عن إطلاق رابط التقديم للجامعات الأردنية نهاية الأسبوع الجاري.

على أن يبدأ استقبال رابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية من يوم الثلاثاء الموافق 23 أب الجاري.

ويستمر التسجيل لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام، وسيتم تحديد ذلك خلال الساعات القادمة.

هذا وقد أكد الخطيب على أن هناك عدد 13 تخصص جديد تم استحداثهم تتناسب مع متطلبات سوق العمل.