الرئيس التونسى يأذن بإصدار الدستور الجديد للبلاد.. ويوجه كلمة لـ الشعب

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسى، فى كلمة وجهها للشعب، "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به.. دستور الجمهورية التونسية لـ 26 من شهر ذى الحجة الحرام 1443 الموافق يوم 25 من شهر يوليو من سنة 2022".

وأضاف "هذا يوم تاريخى نعيشه معًا يا أبناء شعبنا العظيم فى كل مكان .. يوم من أيامنا التاريخية الخالدة وهى كثيرة وليس أقلها يوم 25 من شهر يوليو من هذه السنة ومن السنة التى قبلها".

وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد، فى كلمته للشعب، أن هذا اليوم هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية بل مع المشروعية الثورية.

الدستور التونسى الجديد 2022

وقال سعيد، "ليس من المغالاة فى شيء التأكيد على أنكم يا أبناء شعبنا العظيم فى كل مكان أبهرتم العالم كله من 2010 حتى تاريخ الاستفتاء الذى تم تنظيمه فى الموعد المحدد وهو موعد سيتوقف عنده المؤرخون طويلا لأنكم بإمكانياتكم المحدودة فتحتم أفاقًا غير محدودة وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ".

وأضاف "لقد ساد الظلام لمدة أكثر من عقد واستفحل الظلم فى كل مكان ولكن الرؤوس كانت دومًا مرفوعة فى السماء تتطلع إلى بزوغ فجر جديد حتى وإن كانت القلوب تعتصر المرارة والألم .. لم يفقد شعبنا الأمل وسيحقق أمله كلها".

دستور 2022 فى تونس

وتابع الرئيس التونسى: "إن الطريق لم تكن معبدة بل كانت كل الأوضاع معقدة بالإضافة إلى جائحة كورونا وتقلبات يشهدها العالم لم يشهدها منذ عقود، فضلا عن ممن يحنون للسيطرة على كل مناطق الدولة فى كافة المستويات ولكن أن لهم ذلك".

ووجه الرئيس قيس سعيد كلمته للشعب التونسى قائلاً: "تحديتم كل الصعاب بإمكانياتكم وإرادتكم التى لم ولن تنكسر أبدا وواجهتم كل المشككين والمتآمرين الذين يهابون سيادة الشعب هؤلاء الذى حاولوا التشكيك فى الداخل والخارج وبكل الطرق إفشال الاستفتاء بعد أن حالوا إفشال الاستشارة الوطنية بكل الوسائل".

وشدد سعيد على أن الشعب التونسى يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون فى الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد واستولى على حقوق الشعب ومقدراته المنهوبة فى الداخل والخارج.

وأشار إلى أنه سيتم فى الفترة القادمة وضع قانون انتخابى جديد، مؤكدا أن القوانين الانتخابية حتى وإن كانت دون دساتير مرتبة وأثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.