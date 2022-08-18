نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري الفرنسي من أقوى 5 دوريات على مستوى العالم، وذلك على حسب عدد المتابعين للدوري، وعلى حسب مستوى التنافسية الموجود بالدوري، وبعد أن بدأ مارثون الدوري يوم الجمعة 5-8-2022، وبناء على ذلك يتم البحث باستمرار بخصوص مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

إليكم القائمة الخاصة بمباريات الجولة الثالثة والتي من المتوقع لها أنها ستشهد منافسة قوية ما بين الفرق، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

ستبدأ الجولة الثالثة بمباراة أولمبيك ليون وفريق تروا يوم الجمعة 19-8 في تمام الساعة 9م.

وفريق موناكو سيواجه لنس يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 5م.

وألومبيك مارسيليا سيواجه فريق نانت يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 9م.

وفريق ستراسبورغ سيواجه فريق ريمس يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 1م.

ونيس سيحل ضيفًا على فريق كليرمونت يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3م.

وتولوز سيواجه لوريان يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3م.

وأنجيه سيواجه بريست يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3م.

ومونبيليه سيواجه فريق أوكسير يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3م.

ورين سيواجه فريق أجاكسيو يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 5م.

وتختم مباريات الجولة بمباراة قوية، حيث تعتبر قمة الدوري الفرنسي، وذلك ما بين

ليل وباريس سان جيرمان يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 8:45م.

نتائج أول جولتين في الدوري الفرنسي

إليكم أبرز إحصاءات ونتائج أول جولتين في الدوري الفرنسي بالصورة التالية:

نادي باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد في الدوري الفرنسي الذي حقق أول انتصارين له، حيث يحتل المركز الأول منفردًا.

وكل من نادي تروا ونادي ريمس لديه رصيد من النقاط صفر من أول مباراتين.

ويحتل نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وفلورون سوطوكا لاعب لنس المركز الأول من حيث قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وأخيرًا نكون قد تناولنا بالتفصيل كافة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، كما عرضنا أيضًا أهم نتائج واحصاءات أول جولتين في الدوري الفرنسي الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتربع باريس سان جيرمان على المنافسة، وذلك يرجع بفضل احتوائه على تشكيلة عالمية من اللاعبين.