نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الآن” هنا خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن tawjihi results في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن يترقب عدد كبير من الطلاب أي خبر عنها وينتظرونها بفارغ الصبر ليتمكنوا من معرفة نسبهم، حيث قد تم انتهاء الاختبارات التوجيهية لطلبة الثانوي وفي انتظار الانتهاء من التصحيح ورصد درجات الطلبة وقال وزير التعليم أن النتيجة سوف يتم عرضها فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من المحافظين، لنتحدث عن رابط نتيجة التوجيهي وموعد النتائج بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن النتيجة فضلا عن بعض المعلومات حول الأمر.

نتائج التوجيهي 2022 في الأردن

قام وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية بنشر بيان رسمي حول الأمر لجميع طلبة التوجيهي حيث قام في ذلك البيان بالإعلان عن التاريخ وأعلن عن مراحل التصحيح أيضا على أن يكون إعلان النتائج خلال الأيام الآتية حيث أعلن أن أعمال التصحيح بدأت فور انتهاء الامتحانات وقد انتهت ولم يتبقى سوى إعلان النتائج، وقامت مديرية التعليم في الأردن بالإعلان عن رابط للاستعلام من خلاله عن نتائج التوجيهي فضلا عن كتابة بعض التعليمات حول الاستعلام ويمكن للجميع الوصول إلى الموقع من خلال الدخول على موقع نتائج التوجيهي وقم بإدخال رقم الجلوس والمحافظة الخاصة بك والضغط على “استعلام” وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي لعام 2022

قامت وزارة التعليم بنشر طريقة الحصول على نتيجة التوجيهي لعام 2022 والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي عبر الأنترنت حتى توفر على الطلاب والطالبات الوقت والجهد، أليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالتوجيهي ويمكن الوصول إلى الموقع مباشرة من خلال الموقع الخاص بالوزارة والذي سوف تتوفر عليه النتائج لجميع الطلاب بالمحافظات المختلفة، وفي ما يخص إحصائيات النتيجة الخاصة بالتوجيهي لعام 2022 في المملكة الهاشمية فقد بلغ عدد من تقدم إلى أداء الامتحانات من الطلبة في القسم العلمي 60.800 من الطلبة، وبلغ عدد طلبة القسم الأدبي ممن انتهى من الامتحانات النهائية اكثر من 77 ألف طالب، أما قسم الاقتصاد المنزلي فوصل عددهم إلى 7000 فقط، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات فرع الصناعة 5800 طالب وطالبة.

ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

وقام الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في الأردن بالإعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب منذ قليل، ويمكن الآن الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبإتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها في المقال، كما من المقرر أن يتم نشر النتائج في المدارس بالأيام المقبلة.