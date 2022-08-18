نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي ونتائج أول جولتين Premier League في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان من المتوقع منذ بداية الدوري الإنجليزي في يوم الجمعة الموافق 5-8-2022 أنه سيشهد مباريات ومفاجئات قوية، وبناء على ذلك نجد أن هناك بحث متواصل ومستمر بخصوص مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي داخل عمليات البحث، وذلك بعد أن انتهت الجولة الثانية، فيجب أن نعلم أن الدوري الإنجليزي هو الأكثر جماهيرية على مستوى العالم، فالبحث المتواصل على مبارياته لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي

إليكم القائمة الخاصة بكافة مباريات الجولة الثالثة والتي ستشهد مباريات في غاية القوى والتنافسية، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

المباراة الأولى في الجولة الثالثة ستكون ما بين توتنهام وفريق وولفرهامبتون يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 1:30م.

وإيفرتون سيواجه نوتينغهام فورست يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 4م.

وليستر سيتي سيواجه ساوثهامبتون يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 4م.

وفولهام سيواجه برينتفورد يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 4م.

وكريستال بالاس لديه مواجهة قوية مع أستون فيلا يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 4م.

وسينتهي السبت الممتاز بمباراة بورنموث وأرسنال في تمام الساعة 6:30م.

ويبدأ الأحد الممتاز بمباراة وست هام وبرايتون في تمام الساعة 3م.

وليدز لديه مواجهة قوية مع تشيلسي يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 3م.

بينما نيوكاسل يونايتد سيواجه صاحب اللقب مان سيتي يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 5:30م.

وتختم مباريات الجولة الثالثة بمباراة القمة المنتظرة ما بين مان يونايتد وليفربول يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 9م.

أهم نتائج أول جولتين بالدوري الإنجليزي

إليكم أبرز النتائج والإحصاءات الخاصة بالموسم الجديد بالصورة الآتية:

مان سيتي وأرسنال هما الفرقتين الذي لديهم 6 نقاط كاملة من انتصارين.

ومان يونايتد هو الفريق الوحيد من ال6 الكبار الذي لم يحالفه الحفظ في الحصول على أي نقطة، فسجله خالي من النقاط في أول جولتين ويحتل المركز الأخير.

من النتائج الغير متوقعة أيضًا، هو فريق ليفربول الذي بدأ الدوري بتعادلين في مباراة فولهام وكريستال بالاس.

هداف الدوري حتى الآن، هو رودريغو مورينو لاعب فريق ليدز يونايتد، وذلك برصيد 3 أهداف.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل كل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وعرضنا أهم النتائج والإحصاءات الخاصة بأول جولتين، ومن المتوقع أن مستوى التنافسية سيأخذ شكل اقوى بداية من هذه الجولة.