نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني وأبرز نتائج الجولة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الدوري الاسباني بنتائج قوية ومفاجئة لدى البعض، ومن الواضح أن الدوري الاسباني هذا الموسم سيأخذ مستوى من التنافسية قوي، فبعد أن بدأ الدوري يوم الجمعة الموافق 12-8-2022، فوجدنا أن هناك تهافت بالبحث عن أهم مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، نظرًا لأن هذا الدوري يحظى بمتابعة كبيرة من جانب الكثير من متابعي الكورة على مستوى العالم، بسبب وجود ريال مدريد وبرشلونة الأعلى جماهيرية من بين فرق العالم.

مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني

إليكم القائمة الخاصة بكافة مباريات الجولة الثانية بالصورة الآتية:

ستبدأ أولى مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة 19-8 بمباراة فريق إسبانيول ورايو فاليكانو، وستكون المباراة في تمام الساعة 8م.

وبعد ذلك ستكون هناك مباراة قوية ما بين إشبيلية وبلد الوليد يوم الجمعة 19-8 في تمام الساعة 10م.

وفريق أوساسونا سيواجه قادش يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 5:30م.

بينما يواجه ريال مايوركا فريق ريال بيتيس يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 7:30م.

وسيلتا فيغو سيلاقي ضيف قوي وهو صاحب اللقب ريال مدريد يوم السبت 20-8 في تمام الساعة 10م.

وهناك مواجهة قوية ما بين أتلتيك بيلباو وفالنسيا يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 5:30م.

وقمة هذه الجولة ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 7:30م.

وفريق برشلونة سيحل ضيفًا على فريق ريال سوسيداد يوم الأحد 21-8 في تمام الساعة 10م.

وإلتشيه سيواجه ألمرية الصاعد للدوري يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 8م.

وتختم مباريات الجولة الثانية بماراة غيرونا وفريق خيتافي يوم الاثنين 22-8 في تمام الساعة 10م.

أبرز نتائج الجولة الأولى من الدوري الإسباني

إليكم القائمة الخاصة بأبرز نتائج واحصاءات الجولة الأولى بهذا الشكل الآتي:

على عكس المتوقع فريق برشلونة فقد نقطتين في أول مباراة له على ملعبه أمام رايو فاليكانو، وتم طرد بوسكيتس.

وافتتح أتلتيكو مدريد مشواره بفوز كبير على خيتافي 3 أهداف مقابل لا شيء.

بينما فاز ريال مدريد فوز صعب على فريق ألمرية بملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتربع على عرش الهدافين موراتا لاعب أتلتيكو مدريد برصيد هدفين.

وأخيرًا نكون قد تناولنا بالتفصيل كل مباريات الجولة الثانية من الدوري الاسباني، والتي من المتوقع لها أن ستكون جولة مثيرة وممتعة من حيث المنافسة، كما عرضنا كذلك أبرز نتائج الجولة الأولى من الدوري الاسباني.