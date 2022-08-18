نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022 والعلاوات السنوية بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022 ؛ هذا ما سنتطرق إليه في خلال هذه السطور القادمة، حرصًا منا على موافاتكم بكل جديد وبكل ما تبحثون عنه، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بالإعلان عن سلم الرواتب لتعريف جميع العاملين بالرواتب المخصصة لهم باختلاف درجاتهم الوظيفية، ولقد تم الإعلان أيضًا على البدلات التي يتم توفيرها، ونوهت أن تلك الرواتب لن تكون مقابل يفي بما يقدمونه من بطولات وتضحيات لبلادهم.
سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022
تم الاعلان عن الرواتب الشهرية التي توفرها شرطة عمان السلطانية، بداية من الدرجة الأولى 2600 ريال عماني وحتى الدرجة الثامنة عشر 170 ريال عماني، وذلك مقابل ما يقدمونه من خدمات لحماية أمن وأمان البلاد، وتلك هي أبرز التفاصيل الخاصة بسلم الرواتب للوظائف لرواتب الشرطة:-
- راتب الدرجة الأولى: 2600 ريال عماني.
- الدرجة الثانية: 1950 ريال.
- راتب الدرجة الثالثة: 1500 ريال.
- الدرجة الرابعة: 1260 ريال.
- راتب الدرجة الخامسة: 1080 ريال.
- الدرجة السادسة: 950 ريال.
- راتب الدرجة السابعة: 830 ريال.
- الدرجة الثامنة: 730 ريال.
- راتب الدرجة التاسعة: 550 ريال.
- الدرجة العاشرة: 460 ريال.
- راتب الدرجة الحادية عشر: 400 ريال.
- الدرجة الثانية عشر: 360 ريال.
- راتب الدرجة الثالثة عشر: 310 ريال.
- الدرجة الرابعة عشر: 270 ريال:
- راتب الدرجة الخامسة عشر: 250 ريال.
- الدرجة السادسة عشر: 230 ريال.
- راتب الدرجة السابعة عشر: 200 ريال.
- الدرجة الثامنة عشر: 170 ريال.
جدول العلاوة السنوية وظائف شرطة عمان السلطانية 2022
هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان رواتب أفراد الشرطة العمانية بإيضاح حيث أعلنت أيضًا عن البدلات التي سيتم صرفها مع الرواتب، والعلاوة الدورية
- علاوة الدرجة الأولى: 80 ريال عماني.
- علاوة الدرجة الثانية: 60 ريال.
- علاوة الدرجة الثالثة: 40 ريال.
- علاوة الدرجة الرابعة: 40 ريال.
- علاوة الدرجة الخامسة: 25 ريال.
- علاوة الدرجة السادسة: 20 ريال.
- علاوة الدرجة السابعة: 20 ريال.
- علاوة الدرجة الثامنة: 15ريال.
- علاوة الدرجة التاسعة: 15 ريال.
- علاوة الدرجة العاشرة: 15 ريال.
- علاوة الدرجة الحادية عشر: 15 ريال.
- علاوة الدرجة الثانية عشر: 8 ريال.
- علاوة الدرجة الثالثة عشر: 8 ريال.
- علاوة الدرجة الرابعة عشر: 8 ريال:
- علاوة الدرجة الخامسة عشر: 7 ريال.
- علاوة الدرجة السادسة عشر: 6 ريال.
- علاوة الدرجة السابعة عشر: 5 ريال.
- علاوة الدرجة الثامنة عشر: 5 ريال.
كم راتب الشرطي في سلطنة عمان
أعلنت شرطة سلطنة عمان أن راتب رجل الشرطة يتم تحديده بحسب وظيفته، وأنه يبدأ من 1.040 ريال وحتى 3.390 ريال، بحسب المسمى الوظيفي، وتلك هي الرواتب التي تم الإعلان عنها
- راتب محقق الشرطة: 1880 ريال عماني.
- راتب ضابط السجن: 800 ريال.
- راتب كابتن الشرطة: 2160 ريال.
- راتب ضابط اتصالات الشرطة: 1350 ريال.
- راتب ضابط الإفراج المشروط: 950 ريال.
- راتب ضابط احتجاز السجناء: 690 ريال.
- راتب مستشار الأمن: 1800 ريال.
- راتب حارس الأمن: 500 ريال.
- راتب ضابط أمن: 600 ريال.
- راتب المشرف الأمني: 1380 ريال.
- راتب فني الأمن: 590 ريال.
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