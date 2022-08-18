نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022 والعلاوات السنوية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022 ؛ هذا ما سنتطرق إليه في خلال هذه السطور القادمة، حرصًا منا على موافاتكم بكل جديد وبكل ما تبحثون عنه، حيث قامت شرطة عمان السلطانية بالإعلان عن سلم الرواتب لتعريف جميع العاملين بالرواتب المخصصة لهم باختلاف درجاتهم الوظيفية، ولقد تم الإعلان أيضًا على البدلات التي يتم توفيرها، ونوهت أن تلك الرواتب لن تكون مقابل يفي بما يقدمونه من بطولات وتضحيات لبلادهم.

سلم رواتب شرطة عمان السلطانية 2022

تم الاعلان عن الرواتب الشهرية التي توفرها شرطة عمان السلطانية، بداية من الدرجة الأولى 2600 ريال عماني وحتى الدرجة الثامنة عشر 170 ريال عماني، وذلك مقابل ما يقدمونه من خدمات لحماية أمن وأمان البلاد، وتلك هي أبرز التفاصيل الخاصة بسلم الرواتب للوظائف لرواتب الشرطة:-

راتب الدرجة الأولى: 2600 ريال عماني.

الدرجة الثانية: 1950 ريال.

راتب الدرجة الثالثة: 1500 ريال.

الدرجة الرابعة: 1260 ريال.

راتب الدرجة الخامسة: 1080 ريال.

الدرجة السادسة: 950 ريال.

راتب الدرجة السابعة: 830 ريال.

الدرجة الثامنة: 730 ريال.

راتب الدرجة التاسعة: 550 ريال.

الدرجة العاشرة: 460 ريال.

راتب الدرجة الحادية عشر: 400 ريال.

الدرجة الثانية عشر: 360 ريال.

راتب الدرجة الثالثة عشر: 310 ريال.

الدرجة الرابعة عشر: 270 ريال:

راتب الدرجة الخامسة عشر: 250 ريال.

الدرجة السادسة عشر: 230 ريال.

راتب الدرجة السابعة عشر: 200 ريال.

الدرجة الثامنة عشر: 170 ريال.

جدول العلاوة السنوية وظائف شرطة عمان السلطانية 2022

هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان رواتب أفراد الشرطة العمانية بإيضاح حيث أعلنت أيضًا عن البدلات التي سيتم صرفها مع الرواتب، والعلاوة الدورية

علاوة الدرجة الأولى: 80 ريال عماني.

علاوة الدرجة الثانية: 60 ريال.

علاوة الدرجة الثالثة: 40 ريال.

علاوة الدرجة الرابعة: 40 ريال.

علاوة الدرجة الخامسة: 25 ريال.

علاوة الدرجة السادسة: 20 ريال.

علاوة الدرجة السابعة: 20 ريال.

علاوة الدرجة الثامنة: 15ريال.

علاوة الدرجة التاسعة: 15 ريال.

علاوة الدرجة العاشرة: 15 ريال.

علاوة الدرجة الحادية عشر: 15 ريال.

علاوة الدرجة الثانية عشر: 8 ريال.

علاوة الدرجة الثالثة عشر: 8 ريال.

علاوة الدرجة الرابعة عشر: 8 ريال:

علاوة الدرجة الخامسة عشر: 7 ريال.

علاوة الدرجة السادسة عشر: 6 ريال.

علاوة الدرجة السابعة عشر: 5 ريال.

علاوة الدرجة الثامنة عشر: 5 ريال.

كم راتب الشرطي في سلطنة عمان

أعلنت شرطة سلطنة عمان أن راتب رجل الشرطة يتم تحديده بحسب وظيفته، وأنه يبدأ من 1.040 ريال وحتى 3.390 ريال، بحسب المسمى الوظيفي، وتلك هي الرواتب التي تم الإعلان عنها