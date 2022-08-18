نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 وخطوات التعرف على النتائج وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 ، يترقب العديد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في الأردن إعلان نتائج التوجيهي الثانوية العامة، والتي اقترب إعلانها بشكل كبير، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال ساعات قليلة، بعد أن نشرت أن نتائج الثانوية العامة ستكون يوم 18 أغسطس الجاري، وكان كافة الطلبة والطالبات انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة به في ظل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلامة من الأجهزة الأمنية المختصة، وأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قائم لضمان حصول كافة الطلاب على درجاتهم التي يستحقونها دون الوقوع في أي خطأ يترتب عليه الظلم للطلاب.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

مازالت عمليات الترقب لإعلان النتائج قائمة بين الطلبة والطالبات في انتظار فتح رابط الوزارة لاستلام النتائج الخاصة بالطلاب في الثانوية العامة، تلك المرحلة الهامة والتي تحدد مستوى ومصير الطلاب، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه سوف يتم إعلان النتائج اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عبر وسائل الإعلام المرئية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وبعدها الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل في مختلف الفروع العلمية، وسوف يتم الإعلان أيضًا عن نسب النجاح والرسوب بالمقارنة مع العام الماضي، بالإضافة إلى المنح الدراسية والكليات والجامعات التي ستقبل الطلاب في الأردن.

أوضح مدير الاختبارات محمد كنانة أنه سوف يتم عقد لقاء مباشر مع وزير التربية والتعليم لمناقشة النتائج بعد الانتهاء من تدقيق العلامات، وأوضح أن عمليات التصحيح تمت عن طريق لجنة عشوائية للتأكد من الشفافية وسلامة العلامات، علمًا بأنه من الممكن التعرف على النتائج الخاصة بالتوجيهي في الأردن بعد وضعها على الموقع الرسمي من خلال إتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابطه الرسمي.

الضغط على نتائج الثانوية العامة 2022.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم الجلوس.

اختيار الشعبة العلمية أو الأدبية للطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتائج.

سوف تظهر النتائج الخاصة بالطالب واضحة والنسبة التي حصل عليها.

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الأردن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي خلال ساعات قليلة على أن يتم عقد المؤتمر التعليمي في صباح اليوم الخميس 18/8/2022.