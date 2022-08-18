رابط الان نتائج التوجيهي حسب الاسم بالاردن 2022

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عمر شويل - جدة نتيحة توجيهي الاردن قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية عن نتائج الثانوية العامة ( التوجيهي )، وهذا بعدما قال مدير لجنة الامتحانات بخصوص خطوة تصحيح أوراق الامتحانات أنها بدأت منذ أول يوم في امتحانات الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي، وأكد أن عملية تصحيح الامتحانات تسير بشكل سليم دون مشاكل لأن هناك لجنة خاصة بالتصحيح والتدقيق ليحصل كل طالب على حقه كاملاً من الدرجات وعدم تعرض أي طالب للظلم، وقد أوضح مدير الامتحانات للوزارة أن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الامتحانات سوف يكون بعد مرور شهر من انتهاء الامتحانات التي قد بدأت في يوم ٣٠ يونيو وانتهت بالفعل في يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢٢، هذا بالإضافة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية صرح بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في المملكة الأردنية بشكل رسمي في نهاية شهر أغسطس الحالي ولهذا ينتظرها الجميع.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022

من خلال رابط نتائج التوجيهي الأردن ٢٠٢٢ يستطيع كافة الطلاب المقدمين في الصف الثالث الثانوي يتم نشر نتائج الامتحانات لكافة الطلاب، حيث يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة الخاصة به بعدما يتبع مجموعة خطوات سهلة على الجمي، وهذا لأن الوزارة سهلت أمر الحصول على النتيجة الرسمية غلي جميع الطلاب ليحصل كل طالب على الدرجات الخاصة به في كل مادة مقررة عليه، لأن هذه الدرجات تظهر بعدما يتم اعتمادها بشكل رسمي بواسطة وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية، ويتم أيضاً الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى البلاد الذين استطاعوا الحصول على أعلى الدرجات.

نتائج الثانوية العامة الأردن 2022

بعد التعرف على الرابط الرسمي الخاص بنتائج التوجيهي في الأردن ٢٠٢٢ والموعد الرسمي لظهورها، فنجد أن عدد الطلاب الذين قد سجلوا في الشهادة الثانوية للعام الحالي ٢٠٢٢ قد بلغ عددهم ٨٠.٠٠٠ طالب، فقد وصل عدد الطلاب الملتحقين بالشعبة الأدبية حوالي ٤٤.٤٣٤ طالب وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية فقد وصل عدد الطلاب الملتحقين بها حوالي ٣٦.٤٤٠ طالب وطالبة، وتم البدء فعلياً في اختبارات التأهيلي للعام الحالي في يوم ١٧ من شهر يونيو الماضي ٢٠٢٢ وانتهت الاختبارات في يوم ٢٥ من شهر يوليو ٢٠٢٢، والفترة الحالية تشهد استعداد لإعلان نتائج الطلاب بعدما تأخرت كثيراً هذا العام.