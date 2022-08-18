نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … المملكة الاردنية الهاشمية || رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي 2022 حسب الاسم عبر الموقع الرسمي www tawjihi jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وزاره التربيه والتعليم الأردن، بعد ساعات قليلة يتم الإعلان عن أهم النتائج في المملكة الأردنية الهاشمية، بتفعيل رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022، هذا ما ينتظره آلاف الطلاب في جميع أنحاء المملكة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزير سيعقد مؤتمرا صحفيا وتفصيل نتائج المدارس الثانوية في الأردن 2022، من معدل القبول العام، ومعدل القبول لكل قسم، وأسماء الـ 10 الأوائل من طلاب في الشهادة الثانوية، ثم يتم نشر النتائج التي ستتيح للطلاب لك يمكنك إدخال وتسجيل البيانات التي تحتاجها لبحثك واستخراج النتائج.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي

أعلن الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة أنه سيتم تفعيل الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية قبل الساعة العاشرة صباحاً أمام الطلاب، أي قبل عقد اجتماع شرحه وزير التربية والتعليم، وقام بتفصيل النتائج وأشار إلى وجود فريق متخصص للتدخل في حالة وجود مشاكل فنية بالموقع، بما يضمن سلاسة عملية المسح الإلكتروني.

اليوم الاعلان عن نتائج التوجيهي 2022 الاردن

أعلن الدكتور وجيه عويس، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، عن موعد صدور نتائج التوجيهي 2022 في دائرة الآداب والعلوم في الأردن، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التوجيهي بحلول 20 أغسطس المقبل، حيث بدأت عملية مراجعة الامتحانات الكتابية للمدرسة الثانوية الأردنية في 30 يونيو 2022، وهو اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وانتهت في 25 يوليو 2022.

اخراج نتائج التوجيهي 2022 الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من قبل الطلبة أو أولياء الأمور هنا اخراج نتائج التوجيهي 2022 الأردن وهي على النحو التالي:-

أدخل الرابط الرسمي moe.gov.jo لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

أو الرابط المباشر لنتائج الثانوية العامة الأردنية الشاملة tawjihi.jo.

أدخل اسم الطالب ورقم المقعد.

انقر فوق أيقونة عرض النتائج لعرض معدل النجاح ونتائج التقدير لكل موضوع.

موقع نتائج توجيهي الأردن

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن أداء هذا العام تحسن عن العام السابق، لكنه لم يكشف عن النسبة المحددة، وينعقد اجتماع وزراء التربية والتعليم الأردنيين يوم الخميس 18 اغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الوزارة، ويبث الاجتماع على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الأردني والعديد من الإذاعات الأردنية، وتم الاتفاق على حضور القيادات الوزارية الاجتماع.

موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية moe.gov.jo

اعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية انها اعدت موقعها الرسمي لتحمل الضغط الشديد المتوقع من الطلاب خاصة في الدقائق الاولى لتفعيل الموقع والنتائج من الموقع الرسمي فقط يمكنك الحصول عليها لا توجد نتائج برسالة نصية بعد الطلب الإلكتروني، يمكن للطلاب الحصول على شهادة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل، قدم طلبًا عبر الإنترنت إلى الجامعة بعد فتح رابط التقديم للقبول الفردي المقرر في 23 أغسطس من خلال مكتب تنسيق القبول في الأردن.

نتيجة التوجيهي في الأردن

تعتبر نتيجة Tausig في الأردن من أهم المعالم في حياة كل طالب، ويحدد التخصصات والكليات التي يمكن للطالب الالتحاق بها، وتعتبر هذه مرحلة مهمة ومهمة للغاية، حيث يرغب كل طالب في الحصول على أفضل نسبة للالتحاق بالجامعة التي يرغب في دراستها، وأعلنت الوكالة الإدارية أمس أنها صنفت 39 عنوانًا رئيسيًا على أنها “لا داعي لإلغاء التفعيل” في جامعات وكليات المجتمع المدني.

نتيجة توجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية 2022

ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التوجيهي بحلول 20 آب (أغسطس) كما أعلن مدير عام إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث تتوفر النتائج على موقع وزارة التعليم ويمكن البحث عنها برقم الجلوس قم بما يلي:

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اختيار الصف الثانوي.

أدخل اسم الطالب ورقم المقعد

انقر فوق بحث لرؤية نتائج الطلاب.

الحصول على شهادة التوجيهي

في غضون ذلك، قال وزير التربية والتعليم الأردني، إن طلاب المرحلة الإعدادية الذين يسجلون للحصول على دبلومات الثانوية التركية بعد سبتمبر المقبل لن يحصلوا على الشهادات، وأن هذه المدارس غير معترف بها من قبل الأردنيين، ولم يتسلمها من سبق لهم التسجيل والمصادقة، وتم إجراؤه حتى الآن في سنة التحضير للطالب، حتى يكون مؤهل في التقديم إلى المرحلة الجامعية أو أي مرحلة تعليمية يرغب بالالتحاق بها.

إعلان نتائج التوجيهي اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية تقويمًا مدرسيًا منقحًا للعام الدراسي 2022/2023 حيث سيبدأ المعلمون العمل في العام الدراسي الجديد 2022 اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، وسيبدأ الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس، وستبدأ الاختبارات النهائية للصفوف 11 و 12 والصفوف الابتدائية 11 و 12 و 12 في 13 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2022، وبعد ذلك ينتهي الفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023، ويأتي هذا العام وفقًا لضوابط ومعايير تحددها وزارة التربية والتعليم من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية التي تسهل على الطلبة إنهاءها.

يعقد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم #الخميس (18) آب، مؤتمرًا صحافيًّا لإعلان #نتائج امتحان شهادة الدِّراسة #الثانوية_العامة 2022

اجتياز امتحانات التوجيهي في الأردن

أخبره الدكتور أحمد المساعفة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، في بيان خاص أنه في عام 2022، سوف يجتاز حوالي 204000 طالب امتحانات الثانوية العامة في الأردن، وكما أن موعد إصدار نتائج توجيهي 2022 في الأردن سيكون صباح الخميس الساعة 10:00، وقالت وزارة التربية والتعليم الأردنية إن هذه هي الأيام الأخيرة من شهر أغسطس 2022 وسيتم بالتأكيد نشر النتائج على الموقع الرسمي، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم الأردنية للإصدار في 25 أغسطس 2022، كما تفعل كل عام من عرض (نتائج التوجيهي الأردن)، حيث أنه سيكون في مؤتمر رسمي يحضره قيادات التعليم ويشهدون على اعتماد وإعلان النتائج، كما أنه من المتوقع التواصل مع أوائل التوجيهي من قبل وزير التربية التعليم اليوم .

موقع www.tawjihi.jo 2022

عندما تحدد وزارة التربية والتعليم الأردنية موعدا رسميا لإعلان نتائج التوجيهي 2022 في الأردن، فمن المؤكد أنها ستكون إيجابية كبيرة في نفوس الطلاب الذين ينتظرون موعد ظهورهم لرؤية النتائج، وهناك بعض الشائعات المتداولة حول نتائج اختبار التوجيهي الأردن 2022 لمعرفة كيفية الحصول عليها، ولكن للكم الهائل من التعب والجهد المبذول في هذا العام، ويُقال أن النتائج ستُعرض على الطلاب عبر الرسائل النصية أو خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف، لكن هذه الإشاعة نفتها وزارة التربية والتعليم الأردنية وهي أبعد ما تكون عن الصحة.