نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر `بعد ساعات` دخول رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتائج الثانوية الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم أكدت وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أن موعد عرض نتائج التوجيهي بالأردن عبر الرابط الإلكتروني التابع للوزارة أثناء الفترة المقبلة، حيث أعلن المدير المسؤول عن قسم الامتحانات أن المعلمين والمعلمات كانوا يقوموا بتصحيح أوراق الامتحانات وجمع الدرجات منذ أول يوم امتحانات، وأنه يتم التأكد مرة أخرى من درجات الطلاب وذلك لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة.

رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم

سوف يحضر وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي لكي يشرح كيفية الاطلاع على نتائج التوجيهي بالأردن عبر الموقع الإلكتروني وذلك عقب مراجعة المجموع الكلي للطالب، وأيضاً سوف يظهر العديد من القيادات التعليمية في المؤتمر الصحفي مع وزير التربية والتعليم لتوجيه رسالة تحفيز للطلاب والطالبات المتفوقين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق الدراسي، وسيتم عرض نسب النجاح والرسوب في كافة المناطق المختلفة التي توجد في الأردن، وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد ظهور نتائج التوجيهي بالأردن عبر الموقع الإلكتروني في تمام الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 18/8/2022.

رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم

هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين لا يعرفون كيفية متابعة نتائج التوجيهي بالأردن ولذلك يجب تنفيذ كافة الخطوات التالية افتح موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، سجل حساب جديد، دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق، ثم اضغط على كلمة “الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن 2022″، ثم اضغط على كلمة”بحث”، سوف يتم عرض المجموع النهائي للطالب.

أقوال وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي للطلاب

رابط نتائج التوجيهي 2022 بالاسم قال وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطلاب والطالبات متابعة كافة الأخبار الجديدة التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة، ويجب عدم تصديق أي أخبار يتم نشرها في أي صفحة أخرى غير الصفحة الرئيسية، وينبغي على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عدم الخوف بشأن النتيجة وذلك لأن تم إعادة النظر في أوراق الامتحانات مرة ثانية ومراجعة الدرجات وجمع المجموع النهائي للطلاب، وسيتم فتح باب تدوين رغبات المرحلة الأولى والثانية وعرض تنسيق الجامعات والمعاهد في كافة المناطق الموجودة في الأردن، وعقب ذلك سوف تعلن كل جامعة موعد التقديم والأوراق المطلوبة ومصاريف العام الدراسي.