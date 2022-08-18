العالم اليوم - مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، في مواجهات قبل فجر الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مسعفون فلسطينيون.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا أصيبوا، من بينهم 4 بالرصاص، و3 منهم في حالة حرجة.

وأفاد المسعفون الفلسطينيون أن الشاب القتيل هو وسيم خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.

وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر.

وقال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه ينظر في الواقعة.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حول الموقع.

والأسبوع الماضي قتل 3 مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في نابلس، وقصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة فيما وصفه الجيش بأنه "هجوم استباقي بهدف منع تهديد وشيك لإسرائيل".

وقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في غزة، من بينهم مدنيون وأطفال، وأصيب مئات آخرون خلال 56 ساعة، شهدت أيضا إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.