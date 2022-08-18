نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتائج التوجيهي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم رسمياً إعلان نتائج الثانوية العامة الأردن، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية أنه سيتم ظهور نتائج التوجيهي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وليس عبر أي مواقع غير رسمية أو إرسال رسائل هذا غير صحيح، مثل كل عام سوف يتم اعتماد نتائج التوجيهي من قبل السيد وزير التعليم عبر المؤتمر الصحفي الذي يذاع صباح اليوم الخميس الموافق 18 من شهر آب في تمام الساعة العاشرة ص، عبر التلفزيون الأردني إن شاء الله..نسأل الله العظيم أن يوفقكم جميعاً..بالنجاح الباهر.

نتائج التوجيهي الأردن 2022

من خلال الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم الأردنية إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، على أن يكون الموقع مفعل بدءاً من اليوم الساعة الـ10 صباحاً عقب اعتماد النتائج رسمياً في المؤتمر الصحفي الذي يرأسه وزير التربية والتعليم مع مجموعة من القيادات والوزراء أيضاً، لكي يهنئ الطلاب والطالبات المتفوقين الأوائل على الثانوية العامة بكل فروعها و إعلان نسبة النجاح للعام الحالي، بعدها يكون متاح التقديم على الجامعات حسب التخصص من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

يضم موقع الوزارة خدمات عديدة للتعليم منها تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الأساسي للعام الدراسي الجديد 2022-2023م، وخدمات الطلاب التي تشمل معادلات الشهادات المدرسية والبرامج الأجنبية، ومنصة التعليم الخاصة بعرض المواد الدراسية بشكل إلكتروني لتسهيل عملية التعلم وإيصال المعلومات للطلاب والطالبات بأكثر من طريقة، كل هذا بجانب خدمات الثانوية العامة والتي تضم ملف كامل يعرض التقويم المدرسي للعام الجديد (الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد)، حيث تضم هذه الخدمة أيضاً معادلة الشهادتين العربية والأجنبية للطلاب الأردنيين وغير الأردنيين والتي سوف يتم استلام المعاملات من الساعة الثامنة والنصف وحتى الواحدة ظهرا ماعدا يومي الجمعة والسبت، على أن يتم استلام شهادات المعادلة بعد ثلاثة أيام عمل.

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