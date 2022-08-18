نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawjihi.jo” رابط مباشر وسريع استطلاع نتائج التوجيهي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم moe.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الآن إعلان نتائج التوجيهي 2022 عبر رابط tawjihi.jo في المملكة الأردنية، وذلك حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم moe.jo لإعلان نتائج الثانوية العامة الأردن 2022، وذلك بعد أيام طوال من الانتظار قضاها الطلاب في انتظار هذا الموعد، وكان السيد نواف العجارمة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم بالأردن قد عقد اجتماعا داخل مركز الملكة رانيا العبد الله التكنولوجي للوقوف على آخر استعدادات المركز لإعلان نتيجة التوجيهي 2022 عبر رابط موقع توجيهي جو، وذلك فور اعتمادها من السيد وجيه عويس وزير التربية والتعليم بالأردن، حيث يبدأ المؤتمر الصحفي للوزارة صباح اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت عمان.

tawjihi.jo

ويعتبر أهم الروابط التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة في الأردن هو رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي سيتم إهعلان نتيجة توجيهي 2022 الأردن عن طريقه، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بإعلان النتائج إليكترونيا عبر رابط tawjihi.jo الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي بالأردن، وكان عدد طلاب الشهادة التوجيهية قد بلغ أكثر من 207 ألف طالب موزعين على كافة الفروع والأقسام بالمملكة، ويعتبر عدد طلاب القسم الأدبي هو الأكثر بين باقي الأقسام.

DIRECT LINK وزارة التربية والتعليم

وكذلك قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة التوجيهية بالمملكة عبر رابط وزارة التربية والتعليم MOE.GOV.JO الرابط الرسمي للوزارة الذي تم تفعيله منذ قليل ليستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التوجيهي بالأردن عبر الخطوات التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وهذه الخطوات هي:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo.

اختيار رابط نتائج التوجيهي.

الانتظار حتى يتم تحميل الصفحة.

كتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص لذلك.

الضغط على استطلاع النتيجة.

الانتظار حتى ظهور النتيجة.

قد يستغرق ذلك الكثير من الوقت والعديد من المحاولات نظرا للضغط الكبير من الطلاب وأهلهم على موقع نتائج التوجيهي.

رابط مفعل نتيجة التوجيهي 2022

ونقدم لكم أعزائنا قراء موقع ثقفني الرابط المفعل لاستخراج نتيجة الشهادة الثانوية العامة بالمملكة الأردنية، وهناك العديد من الروابط التي تتناقلها مواقع الأخبار، ولكن الرابط الوحيد والمفعل هو رابط وزارة التربية والتعليم بالأردن الذي تم فعليا إعلان نتائج التوجيهي 2022 عن طريقه في الساعة الماضية.