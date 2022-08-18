نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا LINK” نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم المقعد استعلام نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022 من أهم الأشياء التي يهتم بها طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية، الذين كانوا قد تقدموا إلي امتحانات التوجيهي في الأردن خلال ساعات، من خلال موقع الوزارة الرسمي للتربية والتعليم بالأردن، وقد تمت الامتحانات تحت اجراءات شديدة لحماية الطلاب من العدوي، والالتزام بلبس الكمامة والتباعد، وبعد أن انتهت الامتحانات بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب، وهم الأن في انتظار ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن، وإعلان معدلات النجاح.

إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022

انتهي طلاب الثانوية العامة التوجيهي من أداء الامتحانات، حيث تقدم لأداء الامتحانات 207283 طالبا وطالبة في كافة الأقسام والفروع الأكاديمية والمهنية، وكانت هناك التزامات وقائية واحترازية تجاه الطلاب والعاملين في اللجان لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وقد أعلن وزير التربية والتعليم في الأردن أن نتائج الثانوية العامة الأردن سيتم الإعلان عنها في خلال أربعة أسابيع من نهاية الامتحانات، ولذلك فانه من المتوقع أن يتم اعلان نتائج التوجيهي الأردن في منتصف شهر أغسطس آب القادم، فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع طلاب وطالبات التوجيهي في كافة محافظات الأردن

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022

ينتظر العديد من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في الأردن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2022. وانتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 في الأردن يوم الأربعاء 15 حزيران وبدأت يوم الأحد في الخامس عشر من أيار (مايو) ، سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي في غضون ساعات قليلة ، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها يوم الخميس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.jo.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية التوجيهي

ينتظر الطلاب بقلق بالغ ظهور امتحانات التوجيهي المرحلة الثانوية في جميع المدارس، والتي سيتم اعلانها خلال الايام المقبلة، وننشر لكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي وهي كالتالي:

دخول الطالب موقع نتائج التوجيهي وهو الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم.في الأردن

يقوم الطالب بتسجيل اسمه وكذلك رقم الجلوس ويتأكد أنه صحيح

كتابة الطالب لرمز التحقق الذي سيظهر أمامه

ثم يضغط الطالب بعد ذلك علي عرض النتيجة

وسيتم نشر نتائج التوجيهي بعد أن يتم اعتمادها رسمياً.

موقع نتائج التوجيهي 2022 في الاردن

سيتم اعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية ، بما في ذلك نتائج التوجيهي والبكالوريا التي تم إصدارها قبل أيام في جميع الأقسام. وبحسب إحصائية توجيهي 2022 الأردن ، كان هناك حوالي 60823 طالب وطالبة في طريقهم لامتحانات الفرع العلمي ، واجتاز أكثر من 77 ألف طالب امتحانات الفرع الأدبي النهائي. كما بلغ عدد طلاب الاقتصاد المنزلي 7037 طالبًا وطالبة ، و 5866 مرشحًا في فرع الصناعة الأردني، كما سيتم تنزيل النتيجة على الموقع الرسمي المعين من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية ، وستعرض في البداية رقم المقعد متبوعًا باسم المدرسة وعنوانها.