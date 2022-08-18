نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK موقع نتائج التوجيهي | رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج توجيهي الأردن 2022، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأردن علمي وأدبي لكافة الطلبة والطالبات في عموم المملكة الأردنية، حيث يعيش الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق خلال الساعات الحالية في انتظار التعرف على تقديراتهم خلال هذا العام الدراسي الهام، وتستعد وزارة التربية والتعليم الأردنية للإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم غد الخميس الموافق 18 أغسطس، حيث أعلنت الوزارة عن انتهاء كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لكافة أوراق إجابات الطلاب، ويجري الآن التحضير رفع نتائج توجيهي الأردن من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث سنكون معكم لتوفير رابط موقع نتائج التوجيهي 2022 الأردن من اجل التسهيل على جميع الطلاب في الحصول على درجاتهم.

نتائج توجيهي الأردن 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالاستعداد للإعلان عن نتائج التوجيهي في الأردن من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة صباح الغد، والذي سيتم من خلاله توضيح نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في مختلف الفروع، وذلك بعد فترة كبيرة عاشها الطلاب خلال الفترة السابقة منذ انتهاء كافة امتحانات الطلاب في كافة الفروع، حيث انتهت امتحانات الثانوية العامة الأردنية في يوم 27 يوليو الماضي، والتي بدأت في 30 يونيو الماضي بمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام نحو 80 ألف طالب وطالبة، وقد أدي الطلاب امتحاناتهم وسط أجواء مثالية في ظل الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتسهيل على جميع الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

رابط موقع نتائج التوجيهي 2022 الأردن

أصبح موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 بالأردن واضحاً للجميع بعد البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم بظهور نتائج الثانوية العامة 2022 في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، ومن المتوقع أن يشهد موقع وزارة التربية والتعليم بالأردن إقبالاً كبيراً من الطلاب فور الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج، ويمكن لجميع الطلاب الخصول على نتائج التوجيهي في الأردن 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط موقع نتائج التوجيهي

نقوم بكتابة رقم جلوس الطالب ورمز التحقيق

بعد ذلك، نقوم بالضغط على عرض النتائج.

وتستعد وزارة التربية والتعليم الأرضية من خلال الموقع الرسمي لها لاستقبال الآلاف من الطلبة والطالبات للحصول على نتائج التوجيهي، وذلك صباح اليوم الخميس في العاشرة صباحاً، حيث سيشهد موقع توجيهي جو الكثير من عمليات البحث بمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج، وبهذا نكون قد قدمنا كافة المعلومات والروابط الخاصة بالحصول على نتائج التوجيهي بالأردن 2022، وتتمني إدارة موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.