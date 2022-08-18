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عمر شويل - جدة استخراج نتائج التوجيهي حسب الاسم www.tawjihi.jo 2022، بعد أن قضي طلاب الثانوية الأردنية امتحاناتهم بقسمي العلمي و الأدبي للعام الدراسي ٢٠٢٢م، ينتظرون بفارغ الصبر موعد ظهور النتيجة للحصول علي درجاتهم ومعرفة مصيرهم الجامعي، حيث يقوم الكثير من الأهالي والطلاب بالبحث علي محرك جوجل الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأردني للقيام باستخراج النتيجة.

استخراج نتائج التوجيهي حسب الاسم www.tawjihi.jo 2022

يمكن لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢م الكشف عن استخراج نتيجة امتحاناتهم ومعرفة جميع درجاتهم بالكامل وذلك من خلال الدخول علي موقع النتيجة وكتابة رقم الجلوس، وذلك علي النحو التالي:

يتم الانتظار حتي تظهر النتيجة بالكامل علي الفور ليقوم كل الطلاب باستخراج نتائجهم ومعرفة كافة درجاتهم في جميع المواد التي تم تأدية الامتحانات فيها والمجموع الذي تم الحصول علية من المجموع الكلي.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية



يتاح للأولياء الأمور وجميع الطلاب بكافة مناطق الأردن التعليمية الاستعلام عن استخراج نتائج شهادة التوجيهي الأردني لعام ٢٠٢٢م، وذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردني الذي قامت الوزارة بتوفير النتيجة علية لتوفير الوقت وتسهيل الأمور علي الأهالي والطلاب حتي لا يتم الذهاب إلي المدارس أو المناطق التعليمية للاستلام النتيجة لذلك يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط http://moe.gov.jo الرسمي.

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني

اكد السيد وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور وجيه موسي أن موعد ظهور نتيجة شهادة التوجيهي بالأردن ٢٠٢٢م من المقرر سوف يتم الإعلان عنها رسميا ورفعها علي موقع الوزارة وذلك في موعد أفصاه يوم الخميس القادم ١٨ أغسطس ٢٠٢٢م وذلك خلال الساعات القليلة القادمة مع خالص التوفيق والنجاح لجميع طلاب شهادة التوجيهي.