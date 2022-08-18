نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tawjihi.jo الان رابط استخراج نتائج التوجيهي 2022 الاردن من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية برقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الان استخراج نتائج التوجيهي 2022 الاردن الان نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث قد بدء البحث يتزايد جراء معرفة تلك النتائج التي ننقلها الان مع حضراتكم الان جميع التفاصيل التي جاءت حول تلك النتائج التي ستكشف رسمياً عليها اليوم الخميس 18 أغسطس لعام 2022 وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردني
استخراج نتائج التوجيهي 2022 الاردن
نتائج التوجيهي 2022 الأردن يسعى حالياً عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عليها واستخراجها بصورة الكتروني، حيث قد كشفت رسمياً وزارة التربية والتعليم الاردنية على ان نتائج الطلاب على تلك المرحلة ستكشف عنها رسمياً اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس، على ان نتابع ونستعرض الان مع حضراتكم كيفية الحصول على تلك النتائج حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم الاردنية على ان الوزارة قد انتهت من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات وكذلك رفع نتائج الطلاب على الموقع، لتبدأ الوزارة عند العاشرة صباحاً حسب توقيت الأردن على عمليات اعلان اسماء اوائل المملكة وتكريمهم مع إعلان نسب نجاح الطلاب على تلك النتيجة واعتمادها الرسمي حتى يتمكن الطلاب فى الشعبة الأدبية وكذلك العلمية على اجراء الاستعلام اون لاين عن تلك النتائج اون لاين على شكل نستعرض نوافيكم به الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن
ستكون النتيجة معلنة على مستوى كافة أنحاء المملكة الاردنية عند تمام العاشرة صباحاً حسب توقيت عمان بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية والعلمية لتكون خطوات استخراج النتائج فى الشعبة الادبية وكذلك العلمية على النحو التالي:-
- فى الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم الاردني الرسمي
- فى الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الاردنية من صفحة نتائج الطلاب
- فى الخطوة الثالثة:- ابدأ فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ادخل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- في الخطوة الخامسة:- حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي او علمي فى الخانة المخصصة لها
- فى النهاية انقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامك النتيجة معلنة بنجاح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر tawjihi.jo الان رابط استخراج نتائج التوجيهي 2022 الاردن من موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية برقم الجلوس جميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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