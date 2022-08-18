نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالاردن.. tawjihi.jo رابط استعلام نتائج توجيهي الاردن 2022 برقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي في الأردن 2022، لأن اهتمام طلاب المرحلة الثانوية الأردنية بالموضوع زاد بشكل ملحوظ، لذلك يأمل كل طالب في أداء جيد في امتحاناته وكسب أعلى الدرجات، من أجل المضي قدمًا الى الجامعة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميا تفاصيل إعلان نتائج امتحانات التوجيهي، من حيث موعدها وكيفية الحصول على النتائج إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب، خلال الأيام القليلة الماضية في مدارس مختلفة بناءً على ضوابط معتمدة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، سنراجع الآن من خلال هذه السطور، كيفية استخراج نتائج امتحانات التوجيهي في الأردن عام 2022.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في بيان صحفي صدر مؤخرا، عن موعد إعلان نتائج امتحانات التوجيهي 2022، في جميع مدن المملكة كما ذكرت أنه سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا في الساعات القليلة القادمة، وفقًا لعدة مؤشرات، من المرجح أن تكون نتائج توجيهي 2022 تاتى بنسب مرتفعة مما كانت عليه في السنوات السابقة، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستصدر رسميا يوم الخميس 18 آب 2022 ، إلى جانب نسبة النجاح على مستوى المملكة الهاشمية ، وأسماء الطلاب الأوائل هذا يعني أنه يمكن للطلاب بسهولة الحصول على النتائج إلكترونيا نت المنزل دون الحاجة إلى الانتقال في الاتجاهات التعليمية أو الإدارية.

موقع نتائج التوجيهي وزارة التربية والتعليم الاردنية tawjihi.jo

تكثف البحث عن نتائج امتحان التوجيهي الأردن 2022، مؤخرًا حيث ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة الهاشمية، بقلق إعلان نتائج الثانوية الأردنية، كما سنتابع معكم باطلاع دائم بجميع التطورات المتعلقة بنتائج التوجيه الأردني 2022، في جميع محافظات المملكة الهاشمية، لنوفر للطلبة الذين يسعون للحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة في المجالات العلمية والأدبية في الأردن، قد انتهوا للتو من إجراء الاختبارات النهائية، وشدد وزير التربية والتعليم الأردني، على ضرورة توخي المصححين الحذر عند تقدير ملاحظات كل طالب.

رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الاردن 2022

اولا الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم الاردنية موقع نتائج التوجيهي.

اختيار نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2022.

إدخال رقم الجلوس والرمز الموضح بالصورة.

تحديد الشعبة التي يتبع لها الطالب.

البحث عن نتيجتك بالتوجيهي.

النقر على زر العرض للنتيجة.