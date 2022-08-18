نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبرووك النجاح نتائج توجيهي الأردن 2022 .. رابط نتيجة الثانوية العامة في الأردن من الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن جميع طلاب نتائج توجيهي الأردن وكذلك أولياء الأمور، حيث إنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وخاصة أنه تم الانتهاء من جميع عمليات تصحيح الإجابات الخاصة بطلاب المرحلة التوجيهية وأيضًا الانتهاء من عمليات التدقيق ومراجعة الدرجات، وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهور النتيجة حتى لا يتوتر أولياء الأمور والطلاب، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم كافة التفاصيل والأخبار الخاصة بهذه النتيجة فتابعوا معنا.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

بعد انتهاء الطلاب من تأدية امتحانات الثانوية العامة الأردنية بدأوا جميعا من البحث عن الرابط الرسمي لنتائج التوجيهي الأردن 2022 حتى يستطيعوا معرفة حصيلة اجتهادهم في هذا العام الدراسي المهم لهم ولمستقبلهم، وتتأخر النتيجة في الظهور بسبب أنها تتم من خلال أكثر من 12 مرحلة أثناء التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات حتى تكون النتيجة بدرجة عالية دون حدوث أي أخطاء في الدرجات لأي طالب من طلاب توجيهي الأردن، وقام وزير التربية والتعليم بالإعلان رسميًا أن النتيجة سوف تظهر يوم 18 أغسطس 2022 الساعة 10:00 صباحًا من خلال مؤتمر صحفي وسوف يعلن أيضًا نسبة النجاح وأوائل الطلبة في الفروع المختلفة الخاصة بالثانوية العامة الأردنية.

موعد إعلان نتيجة توجيهي الأردن للثانوية العامة

قام وزير التربية والتعليم بالتصريح بأن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأردنية 2022 مرتفعة عن العام الماضي، كما أنه قال أيضًا أنها سوف تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية خلال بضعة ساعات فقط، وسوف يقوم الدكتور وجيه عويس بعمل مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق ليوم 18 أغسطس 2022 الساعة 10:00 صباحًا للإعلان عام نتائج التوجيهي الأردن 2022، وكذلك نسب النجاح لهذا العام وأسماء الأوائل.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية

الحصول إلكترونيًا على رابط نتيجة الثانوية الأردنية 2022

يشعر الطلاب أولياء الأمور في الأردن بالقلق والتوتر بسبب تأخر النتيجة، وخاصة بعد ظهورها في الكثير من الدول العربية الأخرى وقامت الوزارة بتوفير روابط رسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022 ويمكن لجميع طلاب محافظة ومدن الأردن بالحصول على النتيجة بكامل تفاصيلها من خلال هذا الرابط، عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر له مباشرة بعد اعتمادها رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة في الأردن

وأضافت وزارة التربية والتعليم: يستضيف التوجيهي الأردني مؤتمرا صحفيا في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم من خلال الروابط المعلن عنها رسميًا وذلك من أجل الكشف عن نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة 2022، وقالت الوزارة في بيانها إن وزير التربية والتعليم سيتطرق إلى معدلات النجاح الإجمالية والطلاب المتفوقين في عدة مجالات في المؤتمر الصحفي المقرر صباح اليوم الخميس، وتمنت الحكومة لطلابي التوفيق، هذا وقد أعلن نواف العجارمة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية ، في بيان صحفي قبل أيام، أن نتائج توجيه 2022 في الأردن ستصدر يوم الخميس 18 آب.