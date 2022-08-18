أمطار غزيرة تضرب نيوزيلندا وإخلاء 200 منزل بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - ولفت موقع "العربية"، فى نسخته الإنجليزية، إلى أنه تم إخلاء حوالى 70 منزلاً فى نيلسون، شمال الجزيرة الجنوبية، و 140 منزلاً آخر على الساحل الغربى، وفقًا لتقديرات شبكة التلفزيون المحلية 1News.

وأظهرت لقطات إعلامية من المنطقة أنهارا غمرت المياه وجرفت المياه على الطرق وفرق الإنقاذ تستخدم قوارب الإنقاذ لتفقد المناطق التى غمرتها الفيضانات.

قال مزود الطقس النيوزيلندى Metservice إن السلاسل الجبلية فى غرب وشمال الجزيرة الجنوبية يمكن أن تتلقى ما يصل إلى 500 ملم (19 بوصة) من الأمطار بين الأربعاء والجمعة.

وتم إعلان حالة الطوارئ فى نيلسون والساحل الغربى.

قال مراقب الدفاع المدنى لمنطقة بولر على الساحل الغربى، آلون ، فى بيان إنه طُلب من بعض الأشخاص فى بلدة ويستبورت الإخلاء قبل حلول الظلام لأنه من المرجح أن يصل نهر بولر إلى مستويات الذروة فى يوم الخميس.

ومع ذلك، لم تقم السلطات بإخلاء البلدة بأكملها حيث انخفضت نطاقات التوقعات لمستويات الأنهار.

تأتى العواصف الأخيرة فى أعقاب أسابيع من الطقس الرطب غير المعتاد فى نيوزيلندا، حيث توجد حاليًا تحذيرات شديدة من الطقس فى أجزاء من الجزيرة الجنوبية، بينما تعانى الجزيرة الشمالية أيضًا من سوء الأحوال الجوية.