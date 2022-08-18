العالم اليوم - كيتا وليفربول.. هل تلوح أزمة جديدة في الأفق؟

انتم الان تتابعون خبر كيتا وليفربول.. هل تلوح أزمة جديدة في الأفق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 01:22 صباحاً - يعيش لاعب وسط ليفربول الإنجليزي نابي كيتا حالة من عدم اليقين في "أنفيلد"، مع تبقي موسم واحد على انتهاء عقده وتعثر مفاوضات تجديده بين الطرفين.

وحسب تقرير لموقع "غول"، لا ينوي ليفربول ترك كيتا يغادر النادي هذا الصيف، مما يعني أنه يتمسك ببقائه ولا يسعى للاستفادة منه ماديا، حيث سيكون متاحا مجانا الصيف المقبل إن لم يجدد عقده.

لكن في المقابل، لم تتوصل مفاوضات التجديد بين ممثلي اللاعب والنادي حتى الآن إلى حل مرض للطرفين.

وتشير تقارير صحفية إلى أن اللاعب الغيني صاحب الـ27 عاما غير راض عن موقفه في ليفربول حيث لا يشارك بصفة أساسية، علما أنه تلقى عروضا أوروبية من بينها ما تقدم به ناديه السابق لايبزيج الألماني لاستعادته.

وانضم كيتا إلى "أنفيلد" عام 2018 في صفقة قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين شارك في 117 مباراة وأحرز 11 هدفا.

وحسب تقرير "غول"، تستمر المحادثات بين ممثلي اللاعب وليفربول، وآخر محطاتها لقاءات جرت وجها لوجه في وقت سابق من أغسطس الجاري، في مايوركا الإسبانية.

ويتفاوض الطرفان على عقد جديد لمدة 4 مواسم، للإبقاء على كيتا الذي يحظى بدعم من المدير الفني يورغن كلوب، رغم عدم اشتراكه أساسيا بشكل منتظم.