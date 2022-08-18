نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بتوجيهات ملكية.. إرسال مركبتي إسعاف من الاردن إلى “الصحة الفلسطينية” على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 01:09 صباحاً - دوت الخليج :- سلم الأردن مركبتي إسعاف إلى وزارة الصحة الفلسطينية تبرعت بهما هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية، وبتجهيز وإيصال من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى التسليم في رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ونائب السفير المستشار في السفارة الأردنية سحر القطارنة، والقنصل عبد الله المقابلة، ومدير التخطيط في الهيئة الأردنية الهاشمية مروان الحناوي، ورئيس وحدة المتابعة والتقييم مالك العموش.

من جانبها، ثمنت وزيرة الصحة الفسطينية تبرع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الانسان والحريات التركية، مشيدة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني بتجهيز وإيصال مركبتي الإسعاف، والدعم الذي يقدمه الأردن، للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لإيصال المركبتين، موضحة أن إحداها ستخصص للمحافظات الشمالية والثانية للجنوبية.

من جهته، قال الحناوي إنه تم تجهيز المركبتين وإيصالهما إلى وزارة الصحة الفلسطينية بتوجيهات ملكية، بالتنسيق مع سفارة الأردن لدى فلسطين.

وأضاف أن الهيئة عقدت لقاء تنسيقيا مع وزيرة الصحة الفلسطينية للاطلاع على احتياجات الوزارة، لتوفيرها من خلال الهيئة وشركائها، مؤكدا مواصلة عمل الهيئة لدعم ومساندة فلسطين.

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