نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بضغطة واحدة! تشغيل لعبة جاتا سان أندرياس للاندرويد والـIOS في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جاتا سان أندرياس للاندرويد ، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من الألعاب التي ذاعت صيتها على أجهزة الكمبيوتر والاكس بوكس وغيرها والآن توفرت تلك اللعبة على نظام Android فأصبح لها منفذ آخر لكي تتواصل مع جمهورها وذلك عبر منصات الأجهزة المحمولة. كما يعتبر هذا الجزء من السلسة ثوري إلى حد ما. حيث أنه يتميز بطابع مميز، فالشخصية الرئيسية فيه “كارل جونسون”، والذي جاء إلى مسقط رأسه في لوس سانتوس في هذا الجزء، حيث لم يبتعد أكثر من 10 سنوات فيتذكر كارل موطنه الأصلي، والذي كان يمتلئ بماضي ملئ بالمواجهات الإجرامية وغيرها من الأشياء غير القانونية. وفي هذه المقالة نتحدث عن GTA San Andreas APK وسر نجاحها، بالإضافة إلى المميزات الجديدة و كيفية تحميل GTA San Andreas فتابعونا.

لعبة جاتا سان أندرياس للاندرويد

في البداية مع حديثنا عن لعبة جراند ثفت أوتو فيجب أن نذكر الميزات التي جعلها تتربع على عرش ألعاب العالم المفتوح، وعلى المستوى العالمي تختلف GTA SA APK بقليل عن سابقاتها من الألعاب. وللمزيد من المعلومات عن الألعاب يمكنك متابعة مقالاتنا السابقة مميزات لعبة grand theft auto liberty city stories و مميزات جراند ثفت أوتو 5 و مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice city وأما عن مميزات اللعبة فتابعونا :

المدن أصبحت بتقسيم جديد. حيث في اللعبة ستجد ولاية سان أندرياس مقسمة لثلاث مدن كبيرة وعدة قرى صغيرة.

كذلك هناك قائمة طويلة من الوظائف الجانبية. حيث أصبح من الممكن زيارة جميع أنواع الأماكن وحتى إنجاب فتاة.

أصبح هناك عنصر تغيير الأدوار المضافة (الأفاتار). مثل تغيير الجسم ، ومهارات أخرى مثل القيادة ، الرماية ، إلخ…

كذلك هناك تخصيص شخصية معاد تصميمها بالكامل

كما أصبح هناك تنوع “Variety” في المركبات. بدءًا من السيارات المعتادة إلى إضافات تمت مؤخراً مثل طائرات الهليكوبتر والقوارب دراجات وشاحنات وما إلى ذلك.

كذلك في جراند ثفت أوتو هناك فرصة لترقية السيارات الفردية.

المزيد عن GTA San Andreas

بعض التغييرات المسموحة التي قامت بها روكستار جيمز جعلت المشروع يصبح الأكثر مبيعًا عند نزولة بل وفاز بالعديد من الجوائز في صناعة الألعاب وعن جاتا سان أندرياس فهي تعتمد على المهمات التصاعدية. بالإضافة إلى أنه لو أردت الفوز فيها فيجب جمع الأسلحة وسرقة السيارات. كذلك الهروب من الشرطة ورجال العصابات المنافسة. كما أنه مع الوقت ستتمكن من لم شمل أفراد عصابتك. وستسترد المدينة في gta san andreas للاندرويد.

في خلال رحلتك في لعبة جاتا سان أندرياس للاندرويد ستستمتع بحريتك بالكامل. وستقوم باختيار الأسلحة المختلفة وستنجرف إلى عالم الإجرام مرة أخرى. لكي تقوم بمهامك. والعمليات الإجرامية تتعدد مثل سرقة السيارات والاعتداء على ضباط الشرطة. وغيرها من الطرق في جراند ثفت أوتو.

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