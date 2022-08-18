نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمام للتمويل | شركة تمام tamam للتمويل المالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمام للتمويل، حيث تعد منصة تمام واحدة من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات التمويل المالي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتقدم المنصة قروض صغيرة فورية من غير الحاجة إلى تقديم أي وثائق أو مستندات معقدة أو زيارة أي من البنوك السعودية، حيث تقدم تمام خدمة رقمية تساعد المواطن في الحصول على تمويل صغير ما يتعدى مبلغ 25000 ريال ويتم سداد التمويل علي فترات قصيرة، حيث يقوم أي عميل بتحميل تطبيق تمام علي الجوال وفي دقائق يقوم بالتسجيل وطلب التمويل، وتقوم منصة تمام بتحويل المبلغ المالي إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بكل عميل أو تحويل مبلغ التمويل إلى أي حساب بنكي عن طريق رقم الآيبان الخاص بحساب العميل، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل مالي من تمام للتمويل.

تمام للتمويل المالي

تمنح تمام للتمويل فرصة للحصول علي تمويل مالي سريع بدون إجراءات معقدة، ويتميز التمويل الشخصي من منصة تمام بما يلي:

الحصول علي موافقة سريعة لتحويل مبلغ التمويل.

يتم صرف مبالغ تمويلية تصل إلى مبلغ 25.000 ريال سعودي.

مبالغ التمويل تعد متوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يعد قصير الأجل بجدولة أقساط مناسبة لجميع العملاء.

التمويل من تمام سريع وسهل وآمن.

طرق سداد التمويل؟

وضحت منصة تمام طرق سداد التمويل الخاصة بها، حيث يتم السداد عن طريق بطاقة الائتمان الشخصية أو عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة مدى أو من خلال التحويل من حساب بنك محلي بالمملكة يُظهر رقم الحساب الخاص بمحفظة تمام الذي يخص العميل في التطبيق عند الضغط على تبويب “سداد باستخدام تحويل سريع”.

في حالة تعثر العميل لسداد التمويل، ماهي الإجراءات القانونية؟

لتمام الحق في تقديم بلاغ تعثر سداد لمركز الائتمان السعودي (سمة) بالإضافة إلى تقديم بلاغ للمحاكم والسلطات المعنية بذلك الأمر، لذا يرجى التأكد من سداد التمويل في مواعيد الاستحقاق الخاصة بالدفعات من أجل تجنب أي تأثير ائتماني أو تأثير قانوني في المستقبل.

منصة تمام للتمويل

يستطيع جميع العملاء التعرف علي تفاصيل التمويل وطرق تحويل مبلغ التمويل عن طريق الدخول علي المنصة الإلكترونية التالية (تمام للتمويل) ويقوم كل عميل بطلب التمويل الشخصية وفق آلية صرف قيمة التمويل من تطبيق تمام الذي يتم تحميله من الجوال وطلب التمويل خلال وقت سريع من طلب التمويل، وقد وضحت منصة تمام بأنه لا يمكن الحصول علي تمويل إضافي إلا بعد أن تتم تسوية التمويل الذي يليه من المنصة.