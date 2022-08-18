نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية tawjihi.jo 2022 حسب الاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج التوجيهي في الأردن من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في الكثير من الدول العربية أصاب أولياء الأمور والطلاب في الأردن بالتوتر والقلق، حيث إن نتائج توجيهي الأردن 2022 لن يتم الإعلان عنها بعد، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل وآخر الأخبار الخاصة بهذه النتيجة والموعد الرسمي للحصول عليها وكذلك كيفية الحصول على النتيجة الإلكترونية 2022 من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية فتابعوا معنا.

نتائج توجيهي الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن أن عدد الطلاب الذين قاموا بالاشتراك في امتحانات التوجيهي الأردنية 2022 كان أكثر من 200,000 طالب وطالبة وتم تهيئة جو مريح للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، حيث إن ذلك سوف يساعدهم في تأدية الاختبارات بصورة جيدة، واختلفت آراء الطلاب والطالبات حول صعوبة وسهوله الاختبارات حيث إن امتحانات الثانوية العامة الأردنية لهذا العام 2022 اعتمدت على 20% من الأسئلة الموجودة بين السطور وذلك حتى يتم التفرقة بين الطالب العادي والطالب الذي يكون مستواه متوسط والطالب المتفوق، وتم تأخير النتيجة بسبب أن أوراق الإجابات تمر بأكثر من 20 مرحلة أثناء تصحيح الأوراق والتدقيق عالي الجودة ورصد الدرجات والمراجعة مرة أخرى على الأوراق حتى لا يحدث أي خطأ.

تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية رسميًا عن اليوم المقرر للكشف عن نتائج الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم الأردنية قامت بالإعلان عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، وسوف تظهر النتيجة في الشهر الجاري يوم أغسطس 2022 الموافق ليوم الخميس في الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بعد قيام الدكتور وجيه عويس مؤتمر صحفي رسمي للإعلان رسميًا عن نتائج توجيهي الأردن وإعلان نسبة نجاح الطلاب، وكذلك أسماء الأوائل وتهنئتهم تقديرًا للجهد الكبير الذي بذلوه خلال هذا العام الدراسي.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية

حسب الاسم نتائج الثانوية العامة في الأردن

وسيتمكن جميع طلاب الثانوية الأردنية في جميع محافظات ومدن الأردن من الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم الأردنية، والذي يمكنكم الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وكل ما عليكم فعله هو إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به والضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في الأردن بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية /

وفقًا لمصدر موثوق به داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية ، فقد تم الانتهاء من المراقبة الإلكترونية لجميع طلاب التوجيهي في الأردن 2022 ، وتقوم وزارة التربية والتعليم حاليًا بتقييم النتائج النهائية من خلال عينات عشوائية مختارة، وسوف يتم نشر النتائج يوم الخميس الموافق 18 أغسطس.