425 مليون دولار للدول الأعضاء بالكوميسا للمشروعات الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس خبراء الكوميسا ازياه مولينجا، إنه تم تخصيص 425 مليون دولار لتشجيع الدول الأعضاء والتى من بينها السودان على الدخول فى مجال توليد الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والنظيفة والتركيز على الطاقة الشمسية.





جاء ذلك فى اجتماع وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان محمد بشار محمد مع وفد خبراء الدول الأعضاء بالكوميسا ـ السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا برئاسة ازياه مولينجا، اليوم لتوحيد المعايير فى الدول لاختيار المعدات والمصنعين الممتازيين حتى لا تأتى الدول بمنتحات ضعيفة الأداء بجانب تحديد المسارات فى الدول فيما يتعلق بالتخطيط فى مشروعات الطاقة الشمسية وتوحيد المعايير والتعرفة وسياسات تشجيع القطاع الخاص والقطاع المختلط للدخول فى مشاريع الطاقة الشمسية، والدراسات وتدريب العاملين التى يمولها البنك الدولى.

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