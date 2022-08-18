وزير التنمية الكندى: الظروف فى سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين من لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية الدولية الكندى هارجيت ساجان، أن بلاده ترى أن الظروف فى سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين فى لبنان حاليًا، مشددًا على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين كريمة وطوعية وآمنة وطبقاً للقانون الدولى.





جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، بالرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا. وأقر الوزير بتأثير اللاجئين السوريين فى لبنان، موضحًا أن كندا هى سادس أكبر دولة مانحة فى لبنان، مشيرًا إلى تأثير عمل بلاده فى المجالين الإنسانى والتنموى على المجتمعات المضيفة كما على اللاجئين السوريين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا بما فى ذلك النساء والفتيات. وأعرب عن ترحيب بلاده بالاتفاق المرتقب بين لبنان وصندوق النقد الدولى الذى سيساهم فى تفعيل الدعم الدولى للبنان عموما والدعم الكندى خصوصًا.

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