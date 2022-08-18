الرئيس الجزائرى يعزى عائلات ضحايا الحرائق

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الجزائرى - فى بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

كان وزير الداخلية الجزائرى كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلًا جراء الحرائق التى نشبت اليوم فى عدة ولايات بالشرق الجزائرى.