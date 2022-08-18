جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الجزائرى - فى بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.
كان وزير الداخلية الجزائرى كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلًا جراء الحرائق التى نشبت اليوم فى عدة ولايات بالشرق الجزائرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يعزى عائلات ضحايا الحرائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.