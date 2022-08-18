الجزائر: تسجيل 39 حريقا عبر 14 ولاية.. ومواصلة الجهود لإخمادها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، فى بيان، أنه جار مواصلة واستمرار الجهود للسيطرة على هذه الحرائق وإخمادها ومنع امتدادها للمنازل.

وتركزت هذه الحرائق على ولايات الشرق الجزائرى كولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف، وسكيكدة، وقالمة، وجيجل، وتيبازة وبجاية، وتيزى وزو.

وبحسب البيان، نشب أكبر حريق فى ولاية سوق أهراس، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت بإجلاء الأهالى المتضررين من الدخان، والدفع بمروحيات إطفاء لمحاولة السيطرة على هذه النيران التى لم تزل مستمرة حتى هذه اللحظة.