نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://tawjihi.jo/ نتائج التوجيهي بالاسم 2022 واستخراج نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التعليم الاردنية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي بالاسم 2022، يعيش طلاب وطالبات وأولياء الأمور بالأردن حالة من الترقب والقلق حالياً مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي بالاسم 2022، حتى أصبح الأكثر بحثاً في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الساعات الأخيرة، والبحث عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 سيتزايد خلال الساعات القادمة بعدما أكدت الوزارة على أن نتائج التوجيهي ستظهر خلال الساعات الاولى من صباح غدا الخميس، وبالتزامن مع اقتراب اعلان نتائج التوجيهي 2022 بالأردن نعرض لكم كافة التفاصيل والرابط الخاص بالنتائج من خلال السطور التالية فتابعونا.

نتائج التوجيهي بالاسم 2022

انتهى طلاب مرحلة الثانوية العامة من امتحانات التوجيهي خلال الأسابيع الماضية، وفي انتظار معرفة نتائج التوجيهي بالاسم 2022 في كل المحافظات من خلال إعلان رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة الهاشمية سواء في القسم العلمي أو الأدبي، وهذا سيكون من خلال مؤتمر صحفي سيعقد غدا بحضور عدد من الصحفيين للكشف عن نسبة النجاح في تلك المرحلة الهامة.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية رسمياً أن نتائج التوجيهي 2022 ستكون متاحة أمام جميع الطلاب صباح غداً الخميس الموافق 18 أغسطس “18آب” وذلك عبر رابط خاص تم توفيره لمعرفة تفاصيل النتائج، وسيتم الكشف عن النتائج وأوائل المملكة في كافة الشعب من خلال مؤتمر صحفي في تمام العاشرة من صباح الغد، على أن تكون جميع النتائج متوفرة بعدها بساعات قليلة في المدارس.

رابط نتائج التوجيهي بالاسم 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط لمعرفة نتائج التوجيهي الاردن 2022 حسب الاسم عبر موقعي توجيهي جو ووزارة التربية والتعليم الاردنية، باعتبارهم المواقع الرسمية المخصصة لعرض النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022

ولكي تتمكن من معرفة نتائج توجيهي 2022 بالاردن قم باتباع الخطوات التالية:

اولا قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية الخاصة بنتائج التوجيهي.

ثانيا قم باختياراختيار نتائج التوجيهي الاردن 2022.

ثالثا ادخل البيانات المطلوبة وفقاً لما سيكون موضح لك “الاسم أو رقم الجلوس”.

رابعا حدد الشعبة التي تتبعها “علمي أم أدبي” في المكان المخصص لذلك.

خامسا انقر على زر العرض لمعرفة تفاصيل النتيجة.

ستظهر لك درجاتك الآن.

أوشكت نتائج التوجيهي بالاسم 2022 على الظهور، حيث بدء العد التنازلي للكشف عن نتائج توجيهي الاردن في كل المحافظات والفروع المختلفة المقيد بها الطلاب، فمن المقرر أن يتم اعلان النتائج صباح غدا وفقا لما ورد بتصريح رسمي أدلت به الوزارة خلال يوم الأحد الماضي عبر القناة الفضائية، ويعيش الطلاب حاليا حالة من القلق والتوتر في انتظار رفع النتائج للاستعلام عنها.