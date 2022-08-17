نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل نظام فارس للنقل الخارجي والنقل الداخلي 2022 وزارة التعليم السعودية FARIS في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس للنقل الخارجي والنقل الداخلي 2022 تم اليوم إعادة التأكيد عليه من قبل محمد الزارع المختص في شؤون المعلمين بالمملكة العربية السعودية، ردًا على استفسار من أحد شاغلي الوظائف التعليمية الذي تم نقله كان مفاد السؤال “ايش المطلوب من شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين خارجيًا في حركة النقل الخارجي أو داخليًا في حركة النقل الداخلي“، وأجاب زارع على الاستفسار قائلًا يجب على منقولي النقل الداخلي أو الخارجي المباشرة اليومية بالمدارس التي تم نقلهم إليها، وسيقوم مدير المدرسة بعد ذلك برفع المباشرة على نظام فارس FARIS وزارة التعليم السعودية.

نظام فارس للنقل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية

في نفس السياق السابق ذكره نظام فارس الخدمة الذاتية التابع وزارة الموارد البشرية هو نظام إلكتروني عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يتمكن من خلالها العاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة سواء من المعلمين أو المعلمات أو موظفي الوظائف الإدارية بالتعليم من الحصول على الخدمات إلكترونيًا بطريقة مباشرة حيث يتيح نظام فارس FARIS :

الاطلاع على كشف الراتب.

كذلك القيام بتفعيل طلبات الإجازات إلكترونيًا.

أيضًا القيام ببلاغ مباشرة بعد إجازة.

كذلك التقديم على طلب البدلات.

كما يتح النظام طلب تمديد إجازة.

ويتيح أيضًا طلب قطع إجازة.

ويتمكن من خلاله شاغلي الوظائف التعليمية طلب تعديل مدة إجازة.

في النهاية يتيح نظام فارس الخدمة الذاتية طلب تقاعد.

نظام فارس للنقل الداخلي والنقل الخارجي 2022 وزارة التعليم السعودية

في الختام نذكر أن نظام فارس الإلكتروني يتم من خلاله إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال اتباع الخطوات التالية: