نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات العلميه “مرحلة 2” تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية بالمؤشرات والكليات المتاحة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية، بدأت مؤشرات البحث تتزايد بشكل واضح عن تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية، وخاصة من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين حصلوا على مجموع يبدأ من 64.5% ليعرفوا ما يؤهلهم ذلك المجموع للمرحلة الثانية في شعبة علمي علوم، وكان ذلك تزامنا مع اقتراب فترة انتهاء المرحلة الأولى في تنسيق القبولبالجامعات 2022، حيث أنه من المقرر أن تبدأ تقديمات المرحلة الثانية فور انتهاء المرحلة الأولى لـلتنسيق وإعلان نتيجتها، وفيما يلي نرصد لكم اهم التفاصيل التي وردت من الوزارة مؤخراً.

تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية

يرغب المئات من الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة وحصلوا على نتائجهم في معرفة الكليات المتاحة في تنسيق كليات علوم 2022 المرحلة الثانية وأماكن التقديم الخاصة بها، ليمكنهم تسجيل الرغبات بشكل إلكتروني عبر موقع التنسيق، اما عن الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية 2022 هي كالتالي:

كلية الآداب

كلية التجارة

كلية التربية

كلية الخدمة الاجتماعية

كلية الإعلام

كلية سياحة وفنادق.

كلية التربية الرياضية.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

كلية التمريض.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية

أوضح وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده مؤخراً الأدنى للقبول في تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الثانية، وهو 62.07 % بينما للشعبة الادبية هو 58.05%، وكان قد أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمي علوم تتضمن: كليات الطب البيطري – العلوم ــ التمريض – الزراعة- الحاسبات والمعلومات ــ الجامعات التكنولوجية ــ الذكاء الاصطناعي- الألسن الاقتصاد والعلوم السياسية.

أما عن الكليات المتاحه في المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة فتتضمن ما يلي: بعض كليات الهندسة- التخطيط العمراني ــ الحاسبات والمعلومات- فنون جميلة وعمارة ــ الذكاء الاصطناعي-الجامعات التكنولوجية- الألسن ــ الاقتصاد والعلوم السياسية، وتتضمن كليات المرحلة الثانية من الشعبة الأدبية ما يلي: كليات التربية- كلية الخدمة الاجتماعية ـ كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق.

الآلاف من طلاب علمي علوم بدأو بالبحث منذ وقت قصير وتحديداً بعد ان تم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الاولى من تنسيق العام الجاري، حيث يبحثون عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية وعن الكليات المُتاحة لهم في المرحلة الثانية، هذا وقد قدمنا لكم اعزائي الطلاب كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية، فتابعونا لتتعرفو على المستجدات.