متي موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن و خطوات الاستعلام عن النتائج حسب رقم الجلوس

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عمر شويل - جدة متي موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن يتزامن هذا الاستفسار مع إعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2022م، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة صدور النتائج بفارغ الصبر، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط مباشر عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت يمكن من خلاله معرفة نتائج الثانوية العامة لحظة إصدارها، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح عالية، وبعد الامتحان التكميلي يمكن للطلبة الناجحين الالتحاق في مختلف الجامعات والكليات المنتشرة داخل المملكة الأردنية وفق نسبة القبول المحددة تخصص جامعي، كما يمكن التعرف علي طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور.

متي موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية أن موعد صدور نتائجِ الثانوية العامة للعام الحالي 2022، هو يوم غد الخميس الواقع في 18 أغسطس 2022 ، الموافق لـ 20 محرم 1444، وبعد إعلان النتائج يعقد وزير التربية والتعليم الأردني مؤتمر صحفي يتم الإعلان من خلاله عن نسبة النجاح في التوجيهي، كما يعلن الوزير خلال هذا المؤتمر أسماء الطلاب الذين حققوا المراتب الأولى على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.

خطوات الاستعلام عن النتائج حسب رقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابطا خاصًا يستطيع من خلاله الطلاب الذين تقدموا هذا العام للحصول على شهادة الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني، وكل ما عليهم فعله، هو اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. ثم الضغط على أيقونة نتائج الدورة التكميلية. تعبئة رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم. ثم إدخال الرقم الموجود في الصورة الظاهر على الشاشة. الضغط على عرض النتائج، وستظهر النتيجة.

نتائج التوجيهي 2022 حسب الاسم

يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن عند صدورها غدًا الخميس 18 أغسطس/ آب الساعة العاشرة صباحًا برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو عبر رابط نتائج التوجيهي مباشرةً. إذ لم تعلن الوزارة عن توفير رابط للاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة بالاسم؛ بل فعلت رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022م برقم الجلوس.