الجيش الجزائرى: ضبط 4 عناصر إرهابية و117 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الجزائرى القبض على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و117 مهاجرا غير شرعى، وضبط كميات من المواد المخدرة فى عمليات نوعية على مستوى الأراضى الجزائرية خلال أسبوع.





وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجارى، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، تم ضبط 3 تجار مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 394 كيلوجراما.

وفى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 117 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.