دبلوماسى روسى: حجم التجارة الثنائية بين موسكو وبكين يشهد زيادة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية ديمترى بيريشيفسكى، اليوم الأربعاء، زيادة حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين بوتيرة غير عادية خلال عام 2022.





وقال بيريشيفسكى، فى تصريحات متلفزة له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إنه فى عام 2021، كان حجم مبيعاتنا التجارية مع الصين حوالى 140 مليار دولار، وهذا العام ازداد حجم التجارة بيننا بمعدل لا يصدق".

وأضاف أن البلدين أنشئا نظامًا شاملاً للتعاون الثنائى على مستويات مختلفة فى العديد من المجالات والقطاعات، خلال العشرين عام الآخرين.

كما أكد الدبلوماسى الروسى أن موسكو ترى فى نيودلهى شريكًا مهمًا آخر فى المنطقة، موضحًا:" أن الهند أيضًا تعد الشريك الواعد والأكبر فى آسيا مع نمو اقتصادى هائل، وربما يكون الأعلى فى العالم، حيث تشترى النفط والمنتجات النفطية والمنتجات العسكرية والمنتجات الزراعية والأسمدة منا، كما أننا نحصل أيضًا على مجموعة كاملة من السلع التى نحتاجها حقا فى الوقت الراهن من الهند ".

يُذكر أن الممثل التجارى لروسيا فى الصين أليكسى داكنوفسكى صرح فى وقت سابق بأن حجم التجارة الثنائية بين موسكو وبكين قد يصل إلى 185-190 مليار دولار فى نهاية عام 2022.

يُشار إلى أن سلطات روسيا والصين حددتا هدفًا يتمثل فى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 200 مليار دولار سنويًا، وقال نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف إن حجم التجارة السنوى بين روسيا والصين قد يصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد، بحلول نهاية عام 2022.