القوات الجوية لحلفاء الناتو تجرى تدريبات طيران مشتركة فوق بلغاريا

ذكر بيان للمكتب الصحفى لحلف الناتو أن عملية ثراسيان، التى بدأت فى 8 أغسطس الجارى وتستمر حتى 19 أغسطس، تشارك فيها قوات جوية من اليونان وكندا ورومانيا والولايات المتحدة فى المجال الجوى البلغارى.
وأضاف أن الفرق تنفذ المهام الخاصة بمجالى الطيران والدفاع الجوى، والتى ستزداد تعقيدًا مع تقدم التدريبات التى تستهدف بشكل رئيسى إعداد القوات للمشاركة فى عمليات حلف الناتو.
وتشارك الدول الحليفة لبلغاريا بطائرات من طراز "إف-16" و"إف-18" و "ميج-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر "إيه إس-532 كوجار".
يذكر أن القوات البلغارية تجرى التدريب المشترك "ثراسيان فيبر" سنويًا منذ عام 2010 فوق المجال الجوى البلغارى، والذى يوفر فرصًا للقوات الجوية للدول المختلفة المشاركة فيها لإجراء تجربة غنية فى ظروف التفاعل الحقيقى، كما يهدف إلى تحسين قدرتها على العمل معًا فى العمليات الجوية العسكرية بجانب أنه يعتبر فرصة جيدة للقوات الجوية لدول الحلفاء لصقل مهاراتهم وسط بيئة دولية متعددة الجنسيات.
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