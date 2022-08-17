الرئيس العراقي: استمرار الوضع القائم "غير مقبول"صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، بأنه يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.. مؤكداً أن استمرار الوضع القائم "غير مقبول".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الرئاسة في بيان لها، القول: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد".

وأكّد صالح على "ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة".

وشدد على ضرورة "تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

وأضاف: إن "استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية".. مشيراً إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".