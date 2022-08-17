ركود في جميع تخصصات الهندسة في الجامعات الأردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج :- دعت نقابة المهندسين طلبة الثانوية العامة الراغبين بدراسة الهندسة إلى الإطلاع على النشرة الفنية الصادرة عنها عند اختيار تخصصاتهم، لتلافي الازدياد في أعداد خريجي الهندسة المتعطلين عن العمل.

وقالت النقابة، اليوم الأربعاء، إن نشرتها الإرشادية الثانية عشرة، الصادرة عن دائرة الشؤون النقابية، أظهرت أن هناك إشباعا تاما وركودا في جميع تخصصات الهندسة وتخصصاتها الفرعية.

وأرجعت ذلك إلى الازدياد المتتالي في أعداد خريجي الهندسة، الذي قابله تراجع شديد في فرص العمل نتيجة إغلاق الأسواق محليا وإقليميا ودوليا، مشيرة إلى أن نسبة المهندسين في الأردن مقارنة بعدد السكان الأعلى عالميا، إذ بلغت النسبة مهندسا لكل 40 مواطن في آخر تعداد.

ودعا نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، جميع من أنهوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيانات النشرة الإرشادية عند اختيار تخصصاتهم الهندسية، مشيرا إلى أن هناك بعض التخصصات التقنية مطلوبة بحذر، وبعضها الآخر مشبع وراكد.

وأكد أن النقابة تسعى على الدوام، لتوعية طلبة الثانوية العامة الراغبين بدراسة الهندسة واطلاعهم على التخصصات الهندسية التي يجتاحها سوق العمل، أو تلك التي تعاني الإشباع أو الركود، لإبعادهم عن أي سوء اختيار للتخصصات الهندسية.

وأشار إلى أن النقابة رغم جميع الظروف المحيطة تمكنت من توفير 3317 فرصة تدريب وتشغيل للمهندسين خلال العام الماضي، منها 2794 فرصة تدريب، و321 فرصة عمل داخل الأردن، و202 فرصة عمل خارجه.

وأشارت النشرة الإرشادية إلى أن الهندسة المدنية، والمعمارية، والكيميائية، والمناجم والتعدين، والجيولوجية والبترول، بحالة "ركود" لجميع تخصصاتها، والهندسة الميكانيكية بحالة "ركود" لمعظم تخصصاتها و"مشبعة" لأربعة من تخصصاتها الفرعية.

وأضافت أن معظم تخصصات الهندسة الكهربائية بحالة "ركود" مع وجود تخصصات مطلوبة ضمنها مثل: الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، الطاقة المتجددة والمستدامة، وهندسة أمن الشبكات، واتصالات أنترنت الأشياء، فيما نصحت النشرة الإناث بعدم دراسة الهندسة الكيميائية، هندسة المناجم والتعدين.

ووفقا لأحدث الأرقام، بلغ عدد منتسبي النقابة 187473 مهندسا، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية 37925 طالبا، و 5000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في جامعات خارج الأردن.

للاطلاع على النشرة انقر الرابط: https://2u.pw/cL01R-