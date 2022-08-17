تونس: ارتفاع استثنائى فى درجة الحرارة يتسبب باندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وتسعى فرق الحماية المدنية، بمساعدة الجيش الوطنى التونسى لمنع انتشار وإخماد الحرائق التى اندلعت بولايات أريانة وجندوبة، والقيروان والعديد من المناطق الأخرى.
كما تسببت درجة الحرارة الاستثنائية التى تشهدها تونس فى انقطاع الكهرباء عند العديد من المناطق، حيث ذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فى بيان لها، أنه نتيجة لتواصل ارتفاع درجة الحرارة سجلت الشركة انقطاعات كهربائية على العديد من المناطق تسببت فى أعطال على مستوى الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الشركة أنه على إثر موجة الحرارة الاستثنائية التى تجاوزت 50 درجة فى الظل حسب الأرصاد الجوية، ونظرا لارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة الإقبال المكثّف على تشغيل المكيفات، تتوقع الشركة تسجيل ذروة استهلاك كهرباء تتجاوز ذروة يوم أمس التى بلغت 4615 ميجاوات فى حدود الساعة الرابعة عصرا.
وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن كافة الوحدات الفنية والميدانية ووحدات التدخل السريع التابعة للشركة مجندة لتأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والتدخل لإصلاح الأعطال.
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